“El dogmatismo obnubila” dice AMLO a críticos de aval de Cofepris a la vacuna cubana Abdala

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la polémica generada en redes sociales tras la aprobación del gobierno federal a la vacuna elaborada en Cuba y denominada Abdala contra el covid-19.

“Sí, que se autorizó, una gran polémica en las redes, llegué a leer un Twitter que decía: ‘Prefiero inyectarme ácido muriático que vacunarme con esta vacuna.’ Digo, no, no, no, un dogmatismo, cuando es la salud, eso debe estar por encima de cualquier ideología”, expresó.