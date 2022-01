López Gatell se ausenta de la mañanera por una gripa; no es covid: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez no estuvo presente en la conferencia mañanera de este día porque presenta un cuadro de “catarro”.

Incluso, pidió no especular sobre la salud del funcionario federal encargado de la estrategia del gobierno federal contra el coronavirus en México.

“Hugo (López-Gatell) no está ahora porque se siente un poco mal y queremos que descanse y que esté bien. Lo deseamos porque es un servidor público de primer orden, nos ha ayudado muchísimo, no es nada grave, es una gripa, no es covid-19, es catarro, tos”, expresó.