"Ni me acuerdo": Cuauhtémoc Blanco minimiza la foto en la que aparece con presuntos narcos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, minimizó haberse tomado una fotografía con tres presuntos líderes del narco en la entidad porque, dijo, se ha tomado muchas con distintas personas desde que era futbolista y no dudó de que saldrán más. Por el contrario, dijo que esto se trata de un nuevo en su contra de parte de "narcopolíticos".

En entrevista, después de la toma de posesión y protesta de bandera del general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Francisco Justo Toscano Camacho como comandante de la 24ª Zona Militar, Blanco dijo que ya entregó información a la Fiscalía General de la República (FGR) para comprobar que es una treta de políticos vinculados al narcotráfico para afectar su imagen.

Asisto como invitado a la toma de posesión y protesta de bandera del general de Brigada Diplomado de Estado Mayor Francisco Justo Toscano Camacho, como comandante de la 24ª Zona Militar. Enhorabuena, confiamos que el trabajo en conjunto traerá beneficios para la ciudadanía. pic.twitter.com/dJfXU1SYmb — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) January 4, 2022

“Entonces, esto ya no está en mis manos, ya no está en mi cancha. Si tuviéramos en Morelos un fiscal con el que podríamos trabajar, con mucho gusto trabajaríamos de la mano, pero nunca va a pasar”, consideró.

“Me saco fotos con todo el mundo. No le voy a negar la foto a nadie y a lo mejor saldrán más. No me acuerdo, de tantas fotos que me tomo no sé. Entonces bienvenido otra vez el año con estos trancazos.

“Me tomo muchísimas fotos y que no les voy a preguntar: ‘Oye, ¿a qué te dedicas? Imagínate que le pregunte a cada persona: ‘Oye ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Me he fotografiado muchísimo y en discotecas, bares, igual. Me he tomado fotos cuando era futbolista, ¿entonces?”, dijo y levantó los hombros.

–¿Cómo fue el encuentro, fue fortuito? –se le preguntó.

“No sé, te lo juro que no sé, ni me acuerdo”, respondió Blanco.

–¿Guerra sucia?

"Así es, así es la política. ¿Pero sabes qué? Como me gustan los trancazos, voy con todo este 2022", dijo el gobernador.

Rechaza Cuauhtémoc Blanco tener vínculos con el crimen organizado.



Asegura que la fotografía tomada con líderes del narco es una más de las muchas que se toma.



Dice que es guerra sucia de los narco políticos del estado. uD83DuDE44pic.twitter.com/NagTVIikNX — Carlos Torres ? (@CarlosTorresF_) January 4, 2022

Así, desestimó la fotografía publicada, en exclusiva, por El Sol de México, donde está fotografiado con dos personas identificadas como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): Irving Eduardo Solano Vera “El Profe” o “El Gato”, jefe de plaza, quien fue líder del cártel Guerreros Unidos y después jefe de plaza en Morelos del CJNG, detenido por la Guardia Nacional el 17 de febrero de 2021, en Cuautla.

Junto a éste aparece Homero Figueroa Meza, alias “La Tripa”, señalado como líder del grupo criminal conocido como Comando Tlahuica o “Los Tlahuicas”.

A su lado aparece el gobernador Blanco y al final, el líder regional del CJNG en Morelos, Raymundo Isidro Castro Santiago, alias “El Ray”, asesinado el 30 de octubre de 2019 dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Morelos, ubicado en Xochitepec, por una presunta riña entre grupos criminales encarcelados.

Al ser abordado respecto a este tema, Blanco cuestionó a los reporteros si creían que iba a meter a tres criminales del narcotráfico a su casa, en la zona residencial de Tabachines, en Cuernavaca.

El gobernador @cuauhtemocb10 reiteró que no tiene pacto con grupos o líderes delincuenciales que operan en el estado de Morelos, por lo que sigue trabajando para detener a las personas que le hacen daño a la población. Después de la difusión de una foto con 3 integrantes del CJNG pic.twitter.com/mRdOTbyJx0 — Dominio Público (@DominioPblico3) January 4, 2022

“No digas cosas que no son. Solo un poquito de respeto, nada más. ¿Cómo voy a meter a mi casa a personas que son delincuentes?”, reiteró.

"Me piden muchísimas fotos y no les voy a preguntar '¿oye a qué te dedicas'? Ni me acuerdo"



El gobernador de Morelos, @cuauhtemocb10, respondió así sobre la foto donde se le ve con líderes del narcotráfico.



uD83DuDCF9: @SolDeCuernavaca https://t.co/K8JOZcbzQE pic.twitter.com/kKJMrFR7J0 — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 4, 2022

Este martes, El Sol de México publicó una fotografía con dos líderes del CJNG y uno de Los Tlahuicas e informó que fue encontrada en el celular de Esther Yadira Huitrón Vázquez o Rosario Herrera, alias “La Jefa”, presunta líder del cártel Guerreros Unidos que controla la zona sur de Morelos, detenida el 6 de noviembre del 2021 por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en el municipio de Oaxtepec.

En la nota firmada por el periodista Rivelino Rueda, se señaló que la imagen fue verificada por el equipo de fotografía de la Organización Editorial Mexicana (OEM) y que, al parecer, fue tomada a finales de enero o principios de febrero de 2019.