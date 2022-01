“Rateros” los trabajadores de universidades que laboran a distancia: Salinas Pliego; cuestiona al gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El multimillonario Ricardo Salinas Pliego arremetió hoy contra los trabajadores de las universidades que siguen dando clases a distancia, a quienes tachó de “huevones que cobran sin trabajar”, y aprovechó su mensaje para resaltar que la educación es “la empresa más importante de todas” y no debería estar bajo el control del Estado.

Minutos después, el magnate rectificó su idea: afirmó que los trabajadores en nómina de las universidades que no se presentan a trabajar no son “huevones”, sino “rateros”, “corruptos” e “inmorales”.

Desde su muy activa cuenta de Twitter, en la que disfruta causar polémica bajo una lógica de promoción personal, el dueño de Grupo Salinas hizo eco al exhorto para que las universidades regresen a clases presenciales que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó en su conferencia matutina de hoy, cuando sostuvo que “ya se pasaron”.

“Mega pasados de lanza todos esos huevones que cobran sin trabajar. Por eso hay que repetirlo siempre...El gobierno nada más NO SIRVE PARA LLEVAR EMPRESAS. ESO INCLUYE LA EMPRESA MAS IMPORTANTE DE TODAS, QUE ES LA EDUCACIÓN DE NUESTROS JÓVENES”, reaccionó Salinas Pliego, cuyas empresas nunca respetaron las medidas de trabajo a distancia implementadas por el gobierno federal ante la pandemia de covid-19.

“Con las prisas me expresé mal. Los que están en la nómina de las universidades que no se presentan a trabajar no son "huevones". No. Son rateros. Porque quien cobra sueldo por un trabajo no hecho es un ratero. Un corrupto y un inmoral. Y quien consiente el pago, también!”, agregó un par de minutos después.