"Ya se pasaron", AMLO llama otra vez a universidades retomar clases presenciales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró necesario normalizar todo el sector educativo y exhortó a las autoridades universitarias a regresar a clases presenciales, argumentando que ya no hay riesgos graves por la pandemia de coronavirus y su nueva variante ómicron.

Dijo que en la mayoría de los estados se decidió regresar a clases en el nivel básico de educación y otros optaron por posponer una semana más la reapertura de planteles escolares.

“Nosotros estamos recomendando que se regrese a clases presenciales, no hay problema mayor, aquí vamos a estar informando y los padres nos ayudan mucho porque si un niño está con problemas de garganta y se siente mal, que no vaya a la escuela, que se quede en la casa, pero si está bien, no hay problema, que vaya a la escuela y tenemos que seguir con clases presenciales”, expresó.