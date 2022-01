La DEA no podría hacer algo a espaldas de nosotros como lo hizo con “Rápido y Furioso”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo confiar en que los miembros de la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos denominada Administración de Control de Drogas (DEA) y que operan en México, no cometan actos ilegales que efectúen la soberanía nacional.

El mandatario agregó que no son las mismas condiciones de antes, "ellos (los agentes de la DEA y la embajada de Estados Unidos) no podrían hacer algo a espaldas de nosotros, no podrían llevar a cabo operativos como el Rápido y Furioso, por ejemplo, ni se atreverían a plantearlo”, dijo en referencia a la operación enfocada en importar armas desde Estados Unidos para abastecer la capacidad letal de los grupos criminales de México durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa de 2006 a 2011.

En la conferencia mañanera, el mandatario recordó que hace dos años, su gobierno emitió un decreto Presidencial para regular la actividad de los miembros de agencias extranjeras que operan en México porque anteriormente, aseguró, no respetaban los reglamentos vigentes.

Ahora, se establece con claridad que los agentes extranjeros no pueden portar armas, se señala el número de elementos que pueden tener actividades en el país y, sobre todo, están obligados a informar al gobierno de México sobre sus actividades.