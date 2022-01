Alcaldesa de Amanalco pide protección de autoridades estatales y federales para asumir el cargo

TOLUCA, Edomex. (apro).- Elena Martínez, alcaldesa de Amanalco, pidió la intervención de la Secretaría General de Gobierno y la protección de las autoridades federales y estatales para garantizar su posesión del cargo, tras las agresiones de que fue objeto el martes, mientras el síndico Miguel Ángel Lara negó su participación en los hechos.

La morenista anticipó que en los próximos días, una vez que mejore su estado físico, regresará al ayuntamiento a asumir su encomienda; para que así ocurra, solicitó la protección del gobierno federal y del Estado de México, pues asegura temer por su vida, y pidió la intervención urgente de la Secretaría General de Gobierno estatal para que garantice la paz y civilidad política en el municipio.

La edil permaneció varias horas hospitalizada y en observación en un nosocomio de Amanalco por el golpe que afirma recibió en el rostro por parte del síndico, las lesiones por patadas en varias partes del cuerpo y las afectaciones al ser rociada con gas lacrimógeno, lo que dio como resultado que perdiera el conocimiento.

Martínez Robles señaló como sus agresores al síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz, a Salvador, Humberto, Nery, Noe, Gerardo y Bernardo “N”.

La alcaldesa indicó que acudió a Palacio Municipal en busca de dialogar para garantizar la entrega del edificio y de la administración, pues permanecen tomados por Lara de la Cruz desde el primero de enero pasado, “pero el síndico me agredió con un golpe en la cara y ordenó que me mataran a golpes; me tiraron al suelo, sentí un líquido en el rostro y perdí el conocimiento, hasta que desperté con oxígeno y suero en el hospital”, expuso.

Por su parte, Miguel Ángel Lara afirmó que nunca participó ni tuvo responsabilidad en los hechos que se le imputan, mientras el senador Juan Zepeda, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, indicó que ni el partido ni sus funcionarios han promovido acto alguno de violencia.

Miguel Ángel Lara aseguró que al momento de los hechos se encontraba al interior de las instalaciones municipales para cumplir con el requerimiento legal de entrega-recepción, por lo que a las 9 de la mañana ingresó al ayuntamiento y se retiró hasta después de las dos de la tarde; en ese lapso, afirmó que en ningún momento salió del lugar, pues las puertas fueron cerradas con candado. Aunque afirmó que no ha recibido notificación de ninguna denuncia en su contra, también manifestó su disposición para responder a las autoridades porque no tiene nada que ocultar ni existe hecho que pueda involucrarlo.

Explicó que los ciudadanos están molestos porque el gobierno municipal hoy se proclama morenista, cuando ellos votaron por Movimiento Ciudadano. Morena, recordó, ya gobernaba y la gente decidió no refrendarle su confianza, por eso está inconforme con la decisión de la alcaldesa de renunciar a MC después de las elecciones, pues la administración seguirá en manos de las mismas personas.

El martes, prosiguió, un grupo de estos ciudadanos se hizo presente para mostrar su inconformidad, lo que dijo pudo percibir en algún momento desde la sala de cabildos, pero aseguró que jamás tuvo acercamiento con los presentes.

Afirmó que jamás incitaría a alguien a realizar un acto que implique violencia. “Nunca me he conducido de manera violenta ni lo haré… las agresiones con gas lacrimógeno fueron un acto que se le salió de las manos a las mismas autoridades”, expuso.

Por el contrario, dijo que Morena y la actual alcaldesa están utilizando falsos señalamientos para legitimar un gobierno cuyo triunfo fue otorgado por la ciudadanía a Movimiento Ciudadano.

El líder estatal de ese partido, Juan Zepeda, manifestó su confianza y respaldo al síndico, e indicó que responderán con base en la ley y de manera respetuosa.

Por su parte, el diputado local Ariel Juárez pidió al gobernador Alfredo del Mazo intervenir para que se haga valer el Estado de Derecho en Amanalco porque no hay razón para que el síndico Miguel Ángel Lara tenga tomado el Palacio Municipal.

“¿Qué esperan las autoridades para actuar, que esta violencia escale y se convierta en un feminicidio, que venga algo más lamentable?”, cuestionó, en alusión al silencio que, dijo, guarda el gobernador Alfredo del Mazo sobre los hechos, y a la pasividad mostrada por el fiscal Alejandro Gómez, quien, por cierto, también el martes anunció vía redes sociales que resultó positivo a ovid-19.