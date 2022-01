Brozo pide a López Obrador que explique por qué no ha encarcelado a EPN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El payaso Brozo, conductor en Latinus, envió un mensaje en sus redes sociales al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que le da la razón por pedirle al expresidente Felipe Calderón que explique cuánto sabía o si cubría a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante su sexenio, preso en Estados Unidos acusado de proteger al Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, también consideró que López Obrador debe explicar qué compromisos le impiden “poner en chirona al famoso saqueador de la foto”, y compartió una imagen del expresidente Enrique Peña Nieto riéndose a carcajadas.

Tienes razón. Calderón tiene que explicar cuánto sabía, toleraba o si cubría a su hombre fuerte García Luna. Nos debe esa explicación. Así como él, tu nos debes explicar qué compromisos te impiden poner en chirona al famoso saqueador de la foto. @lopezobrador_ pic.twitter.com/XUq2Y8gbMh — brozo xmiswebs (@brozoxmiswebs) January 6, 2022

Sus seguidores le respondieron criticando a López Obrador por “su amabilidad con la mamá del Chapo Guzmán”, por sus “compromisos con Peña Nieto”, porque “no hay medicinas”, sobre los supuestos “negocios y vida de millonarios que se dan sus hijos” y por qué está en “guerra con Felipe Calderón”.

Otros usuarios señalaron que “nunca se ha parado en una mañanera” para decirle lo que tuitea al presidente y que “en 3 años de gobierno, Brozo jamás pudo probar que se les daba un guion a los reporteros” que las cubren.

Como dice el Presidente, aquí no hay paleros. — Killer Queen ? uD83CuDF65uD83EuDDAD? uD83EuDD84 uD83DuDC51uD83DuDC85uD83CuDFFBuD83DuDC08 (@MissSunshine4) December 29, 2021

Misógino y machista

El 8 de marzo de 2021, en el marco del Día Internacional de la Mujer, mandó un mensaje de apoyo a las mujeres: “¡Grita!/Karem Flores”, junto a una fotografía de él disfrazado de la Beba Galván –uno de sus personajes—rodeada de hombres semidesnudos.

Criticó el mensaje en redes de quien iba a ser el candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, acusado de violación.

Este lunes, Félix Salgado Macedonio aseguró en su cuenta de Twitter que las mujeres, a quienes dijo respetar y admirar, son el motor de la cuarta transformación. ¡Que vivan las mujeres!, remató el candidato acusado de violación. uD83EuDD26uD83CuDFFB???https://t.co/O1TAXPzLaY — brozo xmiswebs (@brozoxmiswebs) March 9, 2021

Brozo se defendió agradeciendo a todos los que estuvieron pendientes de él, una “persona que nunca debió haber nacido”, al dar su postura, después de haber sido trending topic el fin de semana en redes sociales, tras ser acusado de misógino y machista.

“Declaro: no soy violador ni acosador ni misógino. Quienes me conocen en lo personal y lo profesional, lo saben. Interpreto personajes, soy actor. Repudio la campaña inquisitoria q (sic) pretende diluir la postulación de un presunto violador al gobierno de Guerrero. Gracias siempre.”

Gracias siempre. — Víctor Trujillo (@V_TrujilloM) March 14, 2021

Pero las redes tuvieron memoria y le recordaron imágenes, fotos y videos donde mostraba a las mujeres con poca ropa en sus programas televisivos y su traro hacia ellas y lo tacharon de misógino y machista.

“Víctor Trujillo es el misógino que dice ser actor y no acepta su falta de respeto hacia la mujer, alegando que quienes lo hacen son sus ‘personajes’. Es el mismo que puso el grito en el cielo cuando otro actor interpretó a ‘Madame DD’… Ahí le dolió que imitaran a su chica”.

...ahí le dolió que imitaran a su "chica" — malthus gamba (@MalthusGamba) March 15, 2021

“A Víctor Trujillo no se le tacha de violador ni acosador, se le critica porque, durante años, denigró a mujeres en sus programas. Él era el actor y el guionista de los ‘chistes’. Era su espacio y su mensaje. Que no se victimice: sólo que ofrezca disculpa. No es tan complicado.”

Que no se victimice: sólo que ofrezca disculpa. No es tan complicado. — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) March 15, 2021

Otro usuario compartió una degradante imagen de él recargándose en las caderas de una mujer rubia acostada sobre su escritorio, en su programa “Las Nueve y Sereno”, de 2001 y remató: “No, no es brozo el que se ve en la imagen; es Víctor Trujillo y ya utilizaba a mujeres para ‘dar notas’”.

Esto sucedió en 2001. Había un programa que se llamaba «las nueve y sereno». No, no es brozo el que se ve en la imagen; es Víctor Trujillo y ya utilizaba a mujeres para “dar notas”. pic.twitter.com/0C0F3TKuBi — ??sa? (@SarinMx) March 15, 2021

También hubo quien lo defendió como la conductora Paola Rojas, Bere Aguilar, que en su biografía se presenta como Provida, de la Universidad Complutense, José Ramón Fernández, el monero Paco Calderón, la senadora panista Lilly Téllez, Héctor Riveroll, entre otras y otros.

¿Quién es Víctor Trujillo/Brozo?

Nació el 30 de julio de 1961 (59 años). Es comediante, locutor, presentador de televisión, actor y actor de doblaje. Comenzó su carrera artística en 1975 en la XEB-AM como locutor y actor de radionovelas. En 1987 comenzó en Imevisión –ahora TV Azteca--, en el programa “Tienda y Trastienda”, que conducía el comediante Ausencio Cruz.

En 1988 nació Brozo “El Payaso Tenebroso”, en el programa “La Caravana”, junto con Ausencio Cruz. Ahí nació el personaje “Johnny Latino”, un animador ficticio de un concurso llamado “La Pirinola” que en aquella época hizo famosa la frase: “Lástima Margarito”.

Participó en “Los Protagonistas”, “Humorcito Corazón”, “El Mañanero” en Grupo Acir. “El Diario de la Noche”, por TV Azteca. “Las Nueve y Sereno” en Canal 40 y ahí otra vez transmitió “El Mañanero”.

Cambió de TV Azteca a Televisa llevándose “El Mañanero”. En 2004 presentó los video escándalos de René Bejarano recibiendo fajos de dinero de Carlos Ahumada. El 2 de junio de 2004 terminó “El Mañanero” tras la muerte de su esposa, Carolina Padilla.

En 2005 participó en el programa “El cristal con que se mira”, desde donde dio seguimiento al presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, tío del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En 2006 condujo el programa “El Circo de Brozo” que duró poco tiempo. En 2007 hizo el “NotiFiero” en Televisa. En 2008 “Primero Beijing”, junto a Carlos Loret de Mola y en febrero de 2010 regresó “El Mañanero” y un bloque en “Debatitlán en Foro TV. En 2018 relanzó “El Mañanero” en radio, a través de radio de Aire Libre 105.3, propiedad del empresario Eduardo Henkel.

En la actualidad participa en Latinus, una plataforma digital, junto a Loret de Mola, entre otros.