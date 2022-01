Calderón nos debe una explicación de por qué delegó la seguridad del país en García Luna: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó al exmandatario panista, Felipe Calderón Hinojosa, a que explique la causa por la que decidió delegar la responsabilidad de la Seguridad Pública del país, a su excolaborador que actualmente se encuentra preso en Estados Unidos por presuntos nexos con el narco, Genaro García Luna.

“Nos debe (Felipe) Calderón esa explicación. Independientemente de lo legal, no es nada más 'no sabía'. A ver ¿qué sucedió? ¿Qué paso? ¿Cómo conociste a ese señor? ¿Por qué lo nombraste? ¿Qué no te diste cuenta de cómo actuaba?, ¿Su prepotencia? ¿Su arrogancia? ¿Nunca te dijo nadie de que estaba actuando en contubernio con la delincuencia? porque sí hay testimonios de que le dijeron”, aseguró.