Nombres de empresas que despidieron a empleados para dejar de pagar ISR serán revelados: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que en diciembre pasado, algunas empresas privadas dejaron de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), a través de una maniobra enfocada en despedir a trabajadores en noviembre del 2021.

Por ello, dijo que este tema lo va a revisar el gobierno federal para deslindar responsabilidades y los nombres de las empresas se darán a conocer públicamente.

“Entonces, para que no vayan adquiriendo derechos se les despide en noviembre, aparentemente, y se vuelve a recontratar. Y en algunos casos, que esto lo vamos a estar viendo y lo damos a conocer, no es advertencia, mucho menos amenaza, el último mes no pagan el Impuesto Sobre la Renta, y lo vamos a estar revisando.”, expresó el mandatario en la conferencia mañanera.