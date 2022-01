Roberto Palazuelos anuncia que demandará a Lydia Cacho por difamación y calumnia

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –El actor Roberto Palazuelos, negó “categóricamente” las acusaciones hechas por la periodista Lydia Cacho en su contra, por supuestamente haber despojado de sus tierras a ejidatarios del municipio de Tulum, Quintana Roo, por lo que anunció que emprenderá acciones legales en su contra.

El 28 de diciembre de 2021, en su cuenta de Twitter, Lydia Cacho, tras compartir otro tuit donde se mofaban de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) pretendía postular a Palazuelos al gobierno de Quintana Roo, cuando la periodista lo exhibió como parte de la violenta red de despojo de terreno en Tulum del exgobernador Roberto Borge, preso desde 2017, acusado de lavado de dinero.

Lydia Cacho consideró a la postulación como “la decadencia absoluta”, pues Palazuelos “es parte de la red de lavado de dinero, despojos y desapariciones” en Tulum y el PRD “tiene la evidencia” y si no la conocen les recomendó su investigación periodística.

La decadencia absoluta. Palazuelos es parte de la red de lavado de dinero, despojos y desapariciones en #Tulum el @PRDMexico tiene la evidencia. Si no la conocen les recomiendo mi investigación https://t.co/jfKEmC1iDE https://t.co/5ePb7AGfSS — Lydia Cacho (@lydiacachosi) December 29, 2021

“Niego categóricamente lo publicado hace unos días por la Sra. Lydia Cacho donde hace referencia a una investigación que hizo hace 6 años sobre presuntos delitos alrededor de terrenos ejidales en Quintana Roo", dijo el actor y empresario mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

“En dicha investigación nunca hizo referencia a mi persona, lo que ahora sí hace, esto resulta muy extraño pues me menciona ahora que voy en primer lugar rumbo a la sucesión a Gobernador de Quintana Roo”, reaccionó el también empresario y abogado.

Aseguró que “es de dominio público” que sus propiedades en Tulum las construyó hace más de 20 años y que es un empresario reconocido “por la asociación de hoteleros de Quintana Roo”, por lo que, agregó, “su investigación”, ahora modificada está claramente equivocada.

“Por lo tanto, me veo en la necesidad de emprender acciones jurídicas por la vía civil por difamación y calumnia en contra de esta persona, ya que todo lo que dice tendrá que probarlo en un juzgado, por ello, he instruido a mi equipo de abogados a que documenten toda la información que ha salido en medios, para estar en aptitud de presentarla ante una autoridad jurisdiccional. Con estas evidencias, se procederá en contra de la señora para que responda ante la ley”, advirtió.

Lydia Cacho compartió en su cuenta de Twitter, el video reportaje publicado en Aristegui Noticias titulado: “Tulum: tierra de ambiciones” que relacionaba al exgobernador priista Roberto Borge Angulo, sobrino del exmandatario estatal Miguel Borge Martín (1987-1993), primo de José Kamel Nacif Borge, vinculado a una red de pedofilia y trata de blancas descubierta por Lydia Cacho y publicada en su libro “Los demonios del edén” en 2005 y que fue detenido el 13 de mayo del 2021.

¿Palazuelos gobernador?

El PRD quiere a Palazuelos como candidato a la gubernatura de Quintana Roo por la coalición “Va por México”, formada por Claudio X. González, junto con el PRI y el PAN, aunque los panistas anunciaron que todavía están analizando a quién postularán.

“Hemos tenido pláticas con Roberto Palazuelos. Hemos estado analizando las encuestas, tiene bastantes buenos números y sí es una posibilidad real que podamos ir con él a la gubernatura. Es un empresario hotelero y hoy, lo que requiere Quintana Roo, es que se reactive el turismo”, aseguró el coordinador de los diputados federales del PRD, Luis Espinoza Cházaro, el 26 de noviembre del 2021.

El 16 de diciembre de ese año, Palazuelos aseguró que ya visualiza su retiro definitivo del espectáculo para gobernar Quintana Roo.

“Llegó el momento y me siento muy confiado, todavía no puedo decir con qué partido ni revelar mi plan, pero es un hecho que tengo el compromiso no sólo político sino social con la gente. No se trata de un capricho, sino de un gusto y la pasión por hacer las cosas como se deben”, señaló el actor que recién se tituló como abogado, a Los Ángeles Times.

El viernes 7 de enero se vence el plazo para formar una alianza entre el PAN y el PRD, pues el PRI no formará parte porque va con Fuerza por México, por lo que Palazuelos mandó un mensaje a estos partidos políticos para unirse y que su fin común sea que la 4T-Morena no gane la elección a gobernador, del 5 de junio de 2022.

“Para que no tengamos una continuidad de lo mal que está el estado, porque todo mundo sabe que el estado está muy mal”, cantinfleó el actor, señaló en entrevista para Noticaribe Peninsular.

Dijo lo anterior, en alusión a la administración del actual gobernador Carlos Manuel Joaquín González, miembro de uno de los partidos que lo postula, el PRD y que ganó la gubernatura por la coalición entre los dos partidos a los que llamó a unirse contra Morena, PRD y PAN, en 2016.