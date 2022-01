Videojuegos no, vacunas sí: "Tres Reinas Magas" revelan las peticiones de niños al gobierno de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Vacunas contra el covid-19, atención a la salud, respeto a sus derechos, educación y alto a la violencia, fueron las peticiones que este año niñas y niños de México hicieron este 6 de enero, revelaron las “Tres Reinas Magas” que este jueves se presentaron ante Palacio Nacional.

Ante el tipo de demandas, las “Tres Reinas Magas” dieron a conocer un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue recibido por la directora de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Anaya.

Acompañadas de integrantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), las “Tres Reinas Magas”, Janet, Ana y Mariana, entregaron el “Balance Anual 2021: Discriminación y violencia contra la niñez durante la sindemia”, elaborado por la organización.

De acuerdo a la vocera de las Reinas Magas, dos años después de la pandemia por el covid-19, la niñez mexicana ya no pide videojuegos, sino vacunas, que se atiendan las violencias, sexual, económica y acceso a la educación, toda vez que por la pandemia, “si no tenían un dispositivo móvil, acceso a internet, si no tenían ciertos privilegios, no podía acceder a educación”.

#ConferenciaMañanera

Personas disfrazadas como "Reinas Magas" acudieron a Palacio Nacional para entregar el Balance Anual 2021 "Discriminación y Violencia contra la niñez durante la sindemia", que la #Redim presentará de manera virtual a las 11:00 horas pic.twitter.com/uEmpAKmMit — Adriana Esthela Flores (@adrianaesthela) January 6, 2022

Las “Tres Reinas Magas” entregaron un costal con cartas y zapatos en las que niñas y niños solicitaron vacunas contra el covid 19, medicinas, acceso a la educación, evitar la violencia sexual “que uno de cada tres niños y niñas sufren por alguien cercano a ellos”.

Los niños y niñas de México en cartas enviadas a las Tres Reinas Magas, pidieron a la Presidencia de la República “tener en cuenta a las infancias migrantes y en situación de pobreza que hay en el país”.

Apuntaron que, al recibir la documentación, la encargada de Atención Ciudadana, les notificó que, a más tardar en un mes, la Presidencia daría respuesta a las peticiones de planteadas.

Celebraron que, de atender las peticiones, se tomen acciones para que “las niñas, niños y niñes no sufran discriminación ni violencia sexual, tengan acceso a la educación, que tengan una vida digna”.