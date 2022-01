AMLO niega nexos gobierno-delincuencia en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López manifestó que tiene “absoluta confianza” en el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y dijo que ahora la situación en esa entidad, es diferente porque "ya no existen" nexos de autoridades con la delincuencia.

El mandatario hizo esa afirmación casi al tiempo que un grupo armado vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dejaba abandonados los cuerpos de nueve personas ejecutados en la cuenca del Papaloapan con mensajes dirigidos al secretario de gobierno de la entidad veracruzana, Erick Cisneros Burgos, a quien acusaron de "apoyar" al Cártel de Sinaloa.

En la conferencia mañanera, el mandatario fue cuestionado sobre el conflicto político que mantiene el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila y el gobernador veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez -ambos postulados por el partido Morena- por el caso de la detención de José Manuel del Río Virgen.

Al respecto, dijo que este caso jurídico se trata de un asunto que lo va a resolver la autoridad competente, llenó de halagos al gobernador veracruzano y volvió a desestimar los señalamientos de Ricardo Monreal, argumentando que son expresiones que no van a prosperar.

“No veo que Cuitláhuac esté actuando de manera ilegal o injusta, le tengo confianza, lo demás son posturas de legisladores que tienen, también, derecho a manifestarse y expresarse, pero no sucede nada, mis paisanos veracruzanos están muy despiertos y no se dejan chorear”, expresó el mandatario.

Enseguida, insistió en decir que "no va a suceder nada” con los señalamientos de Ricardo Monreal en contra del mandatario jarocho y señaló que el gobierno federal respalda a García Jiménez.

“El pueblo apoya a Cuitláhuac, o la mayoría para no hablar en lo absoluto y nosotros también, yo respaldo al gobernador, no solo porque es una autoridad legítimamente constituida, es un gobernante que está ahí porque obtuvo votos, en elecciones limpias y libres como no se veía en mucho tiempo. Me consta que es un hombre con principios e ideales”, aseguró el presidente.