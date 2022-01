AMLO presentará al INE plan de austeridad para que reduzca “gastos superfluos” y realice la consulta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López anunció que la próxima semana va a presentar formalmente un plan de austeridad a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), para que reduzcan gastos superfluos y puedan llevar a cabo el proceso de consulta de revocación de mandato.

“Yo creo que en una semana lo tengo. Pero es el remedio y el trapito: hazle así”, dijo el mandatario a los consejeros electorales.

En la conferencia mañanera, el titular del ejecutivo federal dijo que hace unos días planteó de “forma respetuosa” que el gobierno federal iba a hacer una revisión del presupuesto del INE.

“Como ciudadanos o sin que sea un asunto de carácter vinculatorio y, para decirlo con más claridad, sin imponer nada, sino sí queremos revisar, o sea, de conformidad con la ley de austeridad republicana cómo están ejerciendo el presupuesto en el INE, porque tenemos también nosotros información de que hay muchísimos gastos superfluos, hay extravagancias, empezando por los sueldos”, señaló el mandatario.

“Entonces, a ver, ¿por qué no se respeta la Constitución y los consejeros ganan lo que gana el presidente de México, no más, como está sucediendo. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar?”, cuestionó.

También, señaló que el tema de la austeridad no es un asunto administrativo, sino de principios.

“Si hay austeridad, se liberan muchos fondos para el desarrollo. Y no significa dejar sin recursos los programas, que son necesarios, lo esencial, no, es cortar el copete de privilegios, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, indicó.

Contra los sueldos altos

Dijo que seguramente sus opositores van a decir que reducir gastos en el INE, es muy poco recurso y no se obtiene nada, pero insistió en señalar que no es asunto cuantitativo, sino cualitativo.

“En un país con tanta pobreza, con tanta desigualdad no puede haber sueldos excesivos, es inmoral. Puede ser legal incluso, pero es inmoral que un consejero gane libre 150, 160 mil pesos mensuales”, sentenció.

También, comentó que el presidente de la República y los consejeros del INE trabajan igual y aseguró que los representantes del órgano electoral, no conocen las enseñanzas del expresidente Benito Juárez, quien decía que el funcionario tiene que aprender a vivir “en la justa medianía”.

“Entonces, sueldos de los altos funcionarios en el INE. Asesores, cuántos asesores, cuánto cobran los asesores. Transparentar todo, aquí lo vamos a hacer”, advirtió el mandatario.

Comentó que solo por la renta de vehículos, gastan en el INE mil 228 millones de pesos.

“¿No podemos ahí hacer una disminución? Digo, ellos mismos, viáticos… Estoy pidiéndole a quien me está ayudando a hacer la revisión, que vean si tienen gastos médicos especiales. Ese es un dinero considerable”, refirió.

Recordó que el gobierno federal quitó el gasto en seguro médico como parte del plan de austeridad porque sus antecesores gastaban, seis mil millones de pesos anuales.

“Y luego hay que ver si tienen lo de la caja de ahorro, que tiene un nombre también, que era una prestación también especial, y van a ver cuánto va a salir. Entonces, si hay voluntad, de ahí va a haber suficientes recursos”, aseveró.

Luego, dijo que los consejeros del INE deben informar quiénes son los proveedores de la credencial de elector y cuánto han ganado los empresarios por la adjudicación de esos contratos.