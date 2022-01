AMLO sugiere a Gertz y Nieto “serenarse” y no dar motivos a los adversarios para afectar a la 4T

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López recomendó al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero y al exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, a “serenarse” y “unirse” para no darle motivos a sus adversarios y afectar al movimiento de la Cuarta Transformación.

Por ello, el mandatario consideró que la investigación que realiza la FGR en contra de Santiago Nieto y su esposa, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Astrid Humphrey Jordan es un proceso jurídico que tiene que desahogarse y si hay una denuncia, “pues tienen que hacerse las diligencias”.

“Pero eso no significa que el señalado, sea culpable y en este caso pues no creo que Santiago (Nieto), esté involucrado en actos de corrupción y actos de abuso de autoridad”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario fijó su postura sobre el conflicto abierto y público que mantiene el Fiscal, Alejandro Gertz Manero con el ex titular de la UIF, Santiago Nieto y al respecto dijo:

“A mí, por conocedor de la historia y la experiencia política que tengo, ya no me sorprende nada. Podría yo recomendar de que nos serenemos todos, sobre todo los que estamos empeñados en transformar el país porque los conservadores, esos no quisieran que avanzáramos, están también en lo suyo, pero los que estamos comprometidos con una causa de transformación, si somos sinceros, deberíamos de unirnos o cuando menos no darle motivo a los conservadores para que se afecte nuestra causa”, indicó.