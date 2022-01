Joven mexicano abandona Harvard para regresar con su exnovia y se viraliza

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Un tiktoker se volvió viral tras compartir un clip comentando su estado de ánimo después de anunciarle a sus padres que había decidido abandonar sus estudios en la prestigiosa Universidad de Harvard, en Estados Unidos, para regresar con su exnovia.

“Cuando les dije a mis papás que Harvard no era lo que esperaba para regresar contigo a México”, publicó el usuario @palevill27 con la canción “Favourite Crime” de Olivia Rodrigo, un reto de TikTok en el que se expone la violencia de género con esa canción de fondo que relata cómo una persona se dejó tratar mal por amor.

"Harvard":

Por comentarios y reacciones a este video. pic.twitter.com/u4PYyRlijO — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 6, 2022

Entre los comentarios le escribieron que fue muy listo para entrar a Harvard, “pero no mucho para la vida”; que una escuela no era todo, pero hacer lo que hizo, tampoco. “Y todo termina con un ‘yo no te pedí que lo hicieras’”, comentó otra persona. Alguien más señaló que el joven se hizo viral en Facebook.

Otras compartieron sus experiencias “por amor”. Como Paola, quien confesó que rechazó una beca en el extranjero para estudiar su “carrera soñada” solo para estar “con él”, sin especificar si era su padre, novio, esposo, hijo o mascota.

Aunque el video provocó mucho enojo entre la mayoría de los usuarios, éste se exacerbó cuando el joven confesó que lo único que ganó fue “ser su ‘mejor amigo’”. Ante esto, le respondieron: “perdiste la vida, ganaste un trend”, aludiendo a que se volvió tendencia en las redes sociales.

Después compartió otro clip, con el mensaje: “Estás enfermo por cambiarte de universidad simplemente para estar más cerca de ella”.

Más tarde, otro clip sobre cuando vio que ella había subido un video, aludiendo a lo que hizo.

La usuaria @dianaustin37 subió un clip sobre el video del joven que dejó Harvard por amor, en en el que señaló: “Cuando tu ‘amigo’ deja Harvard por ti…” y lo tituló: “No regrets (sin arrepentimientos)”, en donde ella sale haciendo muecas como lamentando el hecho.

El joven le comentó: “After all this time? (¿Después de todo este tiempo?), pero no le respondió. A quien si le contestó fue a una usuaria que escribió: “Chismesito para el desayuno. Qué buen servicio”, y contestó: “Aquí para servir”.

Después surgió otra mujer en la historia. La usuaria @asesansoresmajul, quien le escribió a @palevill27: “Parece chiste, pero es anécdota” y subió un clip, con la misma canción, con el mensaje: “Cuando tu ex dejó Harvard por ella, pero no pudo dejarla a ella por ti”.

Los usuarios explotaron con este nuevo clip: “Nuevos personajes, esta temporada me encanta”, dijo una. “Esta serie se pone cada vez mejor”, comentó otra. “Yo no busco el chisme, el chisme viene a mí”, señaló uno más. Otros exigieron la versión de los involucrados e incluso pidieron “la versión de los papás”.

Solicitaron más contexto, que contaran cómo fue su relación, si fue el chavo que se enamora de la amiga y que su historia está mejor que “La Rosa de Guadalupe”.

La usuaria @melody.wossilek le preguntó: “¿Te gusta la idea de llorar juntos?”, pues compartió que rechazó “Disney y UCF solo porque a él no le gustaba la idea de irse a Florida ni el calor de ahí”.

Otra usuaria, @watermelonahh le escribió: “pa pndjo no se estudia, diría mi mamá” y comentó en su clip: “Me iba a humillar en el trend, pero ya lo ganó el vato que dejó Harvard por su ex”.

El usuario @thinessa compartió el video de la “chica hemorroides” y del “chico Harvard”, con la leyenda: “Se pasaron estos dos”.