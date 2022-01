Ómicron es como llamarada de petate: secretaria de salud de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La enfermedad de covid-19 provocada por la variante ómicron es “como llamarada de petate: empieza rápido y concluye rápido”, aseguró la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano.

“Los datos de hospitalización están mostrando esto. De cada 80 personas positivas, solo una está acudiendo por necesidad al hospital o centro de atención”, aseguró en la conferencia de prensa que encabezó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Destacó que es importante señalar que la enfermedad producida por ómicron “no es grave”, pero sí hay dos síntomas de alarma que se pueden monitorear: la oxigenación menor a 90 y una fiebre persistente mayor a 38 grados.

“La otra característica es un contagio rápido, un poco para decirlo así de manera coloquial, como llamarada de petate, así empieza rápido y concluye rápido”, apuntó.

En ese sentido, comentó que ómicron es la variante involucrada en el aumento de casos de covid-19 en la Ciudad de México. “Ha estado creciendo y, progresivamente, desplazando a la variante delta, que era la dominante hasta hace unas semanas”.

“Es importante señalar que esta variante, ómicron, es una variante que sí es más transmisible, produce más contagios, pero es una variante que, afortunadamente, no es más virulenta. Su forma predominante es que se queda en vías respiratorias superiores y da un cuadro mucho más parecido a un catarro común, con sintomatología de escurrimiento nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, puede haber cuerpo cortado”, agregó.

Si una persona presenta este cuadro clínico, con síntomas similares a los de la gripe común, puede estar segura de que tiene covid-19, “porque el resto de los virus respiratorios no se están expresando tanto en este periodo invernal”.

En ese sentido, recomendó a quienes tengan estos síntomas se aíslen de inmediato, que no piensen que es una gripe común, sino que es la variante ómicron de covid-19 y es más contagiosa. “Esto corta las cadenas de contagio”.

Respecto a la necesidad de los capitalinos de saber si están o no contagiados, López Arellano pidió a la gente que “si no tiene que salir a hacerse una prueba, puede no hacérsela”, pero si es necesario puede hacérsela y acudir a los hospitales o a los centros de atención en caso de ser necesario.

“Es fundamental que, si la persona se siente mal, y tiene estos datos, pues ya, incluso, se dé por positiva, se aísle y avise a sus contactos”, señaló y dijo que no es necesario que estén formados por varias horas para hacerse la prueba si tienen esta sintomatología, pues es seguro que sea covid-19.

También comentó que están ampliando el número de muestras en cada centro de salud, en los centros comerciales, en los módulos de atención respiratoria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde también se atiende a las poblaciones sin excluir por condición de aseguramiento y vamos a poner algunos quioscos la próxima semana.

También pueden hablar a Locatel (5556581111) para orientación, en caso de ser positivo o tener estos síntomas.

No obstante, resaltó que la estrategia del gobierno de la Ciudad de México es seguir vacunando, pues los vacunados están protegidos de los cuadros graves de la enfermedad. Por eso, invitó a los rezagados a vacunarse.

Esta nueva ola de contagios añadió, “afortunadamente no tiene nada que ver con otros momentos de la pandemia e incluso algunos virólogos han señalado que este puede ser el inicio del fin de la pandemia, para ir transitando a un momento en el que covid-19 se convierta en una enfermedad endémica, pero nos tenemos que seguir cuidando”.

Las cifras de covid-19

Tras señalar que el gobierno de la ciudad sigue adelante con el programa “Salud en tu vida, salud para el bienestar”, para la detección temprana de casos, informó que hasta el 6 de enero había 204 mil 148 pacientes atendidos en los módulos, con un total de 139 mil 764 positivos.

“El sobrepeso sigue predominando, con 55 mil 605 casos (27.2%), seguido por la obesidad, 41 mil 686 casos (20.4%), la diabetes, con 24 mil 770 casos (12.1%) y la hipertensión con 17 mil 703 (8.6%) del total de las personas que fueron atendidas en estos módulos de salud para el bienestar”, apuntó.