FGR logra órdenes de aprehensión contra "El Chapo" y García Luna por caso "Rápido y Furioso"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo de un Juez de Distrito, órdenes de aprehensión en contra de siete personas, por su participación en el caso denominado “Rápido y furioso”. Contra Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, así como de Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia de la Policía Federal, además de otras cuatro personas, cuyas identidades no fueron reveladas.

"Esta conducta criminal, tuvo por objeto traficar ilegalmente más de dos mil armas de fuego de los Estados Unidos a México, con el supuesto objeto de identificar a sus usuarios; lo cual es absolutamente ilegal e inadmisible. De conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes", informó la FGR en en comunicado. Noticias Relacionadas La DEA no podría hacer algo a espaldas de nosotros como lo hizo con “Rápido y Furioso”: AMLO

Sobre García Luna, la dependencia reveló que "existen ya dos órdenes más de aprehensión, dictadas por jueces mexicanos, que han motivado la solicitud de extradición a territorio mexicano de dicho individuo".

"En México y de conformidad con una investigación propia, y con los datos adquiridos en las averiguaciones previas correspondientes, se pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México", refirió la FGR.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante la conferencia matutina que que no son las mismas condiciones de antes, "ellos (los agentes de la DEA y la embajada de Estados Unidos) no podrían hacer algo a espaldas de nosotros, no podrían llevar a cabo operativos como el Rápido y Furioso, por ejemplo, ni se atreverían a plantearlo”, dijo en referencia a la operación enfocada en importar armas desde Estados Unidos para abastecer la capacidad letal de los grupos criminales de México durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa de 2006 a 2011.

Doce años después que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) inició Rápido y Furioso –operación encubierta responsable del ingreso masivo de armas de alto poder a México–, la FGR no había esclarecido si supieron de ella funcionarios del gobierno de Felipe Calderón.

Desde 2010 autoridades y agentes estadunidenses involucrados en la operación han hecho declaraciones contradictorias en cuanto a si funcionarios del gobierno mexicano sabían de ella. De acuerdo con sus versiones, al menos, se enteraron los extitulares de la PGR Maricela Morales y Eduardo Medina Mora. El expresidente Calderón negó haber sido informado.

El 19 de mayo de 2020 el canciller Marcelo Ebrard dijo que envió una nota diplomática a Estados Unidos para conocer los detalles de Rápido y Furioso. Aseguró que el gobierno estadunidense ya revisaba dicha nota diplomática.