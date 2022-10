Magistrado de Guerrero liberó a "El Gavilán" líder de los Caballeros Templarios

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero (TSJ), Benjamín Gallegos Segura, quien sin tener carrera judicial fue impuesto por el exgobernador Héctor Astudillo Flores en la pasada administración estatal, ordenó la liberación de Edilberto Bravo Barragán "El Gavilán", señalado como líder del grupo delictivo Los Caballeros Templarios en la región de Costa Grande y quien había sido sentenciado a 50 años de prisión por secuestro.

El pasado miércoles 14 de septiembre, el Magistrado de la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio con jurisdicción en la región Costa Grande de Guerrero, ordenó “la inmediata y absoluta libertad” de El Gavilán, tras revocar una sentencia definitiva por el delito de secuestro agravado en contra de Bravo Barragán que fue emitida el 20 de enero del 2021 por el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento Penal con competencia en los distritos judiciales de Azueta y Montes de Oca.

La resolución de Gallegos Segura, quien fungió más de una década como Oficial Mayor del Congreso local y fue postulado por Astudillo Flores al finalizar su sexenio como Magistrado del TSJ, señala que “existen inconsistencias” en el lugar de privación y cautiverio de la víctima, por lo que determinó que no existen “pruebas suficientes” para acreditar el delito de Secuestro Agravado en contra de El Gavilán, quien ha sido señalado públicamente por su relación familiar con el ex jefe de la oficina de Astudillo y actual dirigente del PRI en la entidad suriana, Alejandro Bravo Abarca.

Este caso fue exhibido públicamente por el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja este jueves 29 en la sección Cero Impunidad de la conferencia mañanera en Palacio Nacional donde advirtió sobre la gravedad de la determinación del magistrado Benjamín Gallegos que benefició a uno de los principales generadores de violencia en la región Costa Grande de Guerrero, zona colindante con el estado de Michoacán.

Al respecto, el funcionario federal informó que el 21 de marzo de 2016, Edilberto Bravo Barragán junto a otras cuatro personas armadas, secuestraron a una persona en un taller mecánico ubicado en el balneario de Zihuatanejo.

La víctima fue trasladada a una casa de seguridad y exigieron dinero para liberarla. En julio de 2016, Bravo Barragán fue detenido por agentes federales en el contexto de una brutal confrontación que protagonizaron dos escisiones de Los Caballeros Templarios en la región de la Costa Grande de Guerrero.

Luego, el 20 de enero de 2021, el agente del Ministerio Público del fuero común acreditó el delito en contra de El Gavilán y el Tribunal de Enjuiciamiento Penal dictó el fallo condenatorio de 50 años de prisión que fue revocado de manera definitiva por el Magistrado, Benjamín Gallegos hace dos semanas.

Además, Bravo Barragán tiene abiertas cuatro carpetas de investigación por delitos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico que no fueron valoradas por el Magistrado, Benjamín Gallegos a la hora de emitir su resolución absolutoria, destacó Mejía Berdeja.

La historia de El Gavilán fue documentada hace seis años por el semanario Proceso ante la confrontación que mantenían dos organizaciones delictivas denominadas Guardia Guerrerense que lideraba Edilberto Bravo Barragán y la banda denominada Sangre Nueva, ambas escisiones de lo que fueron Los Caballeros Templarios que involucra al ex gobernador Héctor Astudillo Flores y su ex jefe de oficina y actual dirigente estatal del PRI en la entidad suriana, Alejandro Bravo Abarca, ex alcalde de Petatlán y José Azueta quien es señalado públicamente de su relación familiar con el líder criminal recién liberado por el magistrado Benjamín Gallegos.

En julio de 2016, Proceso informó que agentes federales detuvieron a El Gavilán, presunto líder de Los Caballeros Templarios en la región de la Costa Grande de Guerrero. La captura de Bravo Barragán, señalado públicamente por sus presuntos nexos familiares con Alejandro Bravo Abarca, actual líder estatal del PRI en Guerrero y ex jefe de la oficina del ex gobernador Héctor Astudillo Flores, se realizó en el balneario conocido como Barra de Potosí, ubicado en el municipio de Petatlán, indican reportes oficiales de ese entonces.

Los informes refieren que El Gavilán fue detenido al interior de una casa de playa propiedad del ex alcalde perredista de Petatlán, Esteban Cárdenas Santana, quien forma parte del grupo político liderado por los hermanos Carlos y Crescencio Reyes Torres, quienes actualmente se desempeñan como diputados del PRD en la LXI legislatura local.

Los hermanos Reyes Torres son dos personajes de negro historial vinculados públicamente con el narco. Ambos fueron alcaldes de Petatlán postulados por el PRD y actualmente son aliados políticos del gobernador Astudillo, de acuerdo con reportes oficiales.