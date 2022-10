Alfredo Adame fue operado de emergencia; dice ahora que el video fue cortado en "cachitos"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El actor Alfredo Adame aseguró que el video que contradice su versión sobre la golpiza que sufrió el pasado 28 de septiembre cerca de su casa en Tlalpan fue cortado en “cachitos” y acusó el periodista que lo difundió, Carlos Jiménez, de estar coludido con policías.

Aunque primero había dicho que dos personales le pegaron sin motivo, de acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad de un domicilio se puede apreciar que fue el excandidato a diputado federal quien dio la primera patada.

“Ya me lo había contado una persona que fue víctima de ellos, de Carlos Jiménez y de un grupo de policías. Pero, ya me contactaron otras tres personas que también fueron y me explicaron todo exactamente y corresponde con lo que hace Carlos Jiménez”, denunció Alfredo Adame en una entrevista de televisión.

“Te saca el video, luego te lo manda, y luego te llegan los policías y te sacan dinero y luego van y te meten otra golpiza y te vuelven a sacar dinero y te traen amenazado. Es extorsión”, acusó el conductor.

“Todo eso se va a investigar y sobre todo quién le entrega esos videos. Porque esos videos son del C4 o del C5 o de quien sea. Esos videos se tienen que reservar porque hay una investigación en proceso", aseguró el conductor.

Carlos Jiménez incurrió en un delito grave que merece cárcel, aseveró Alfredo Adame.

ASÍ DESCONTARON a ALFREDO ADAME

Aunq el actor dijo q lo agredieron sin motivo, aquí se aprecia q él tiró la primera patada… pero falló.

En respuesta le dan un puñetazo q lo manda al piso.@SSC_CDMX tuvo q ayudarlo.#ExclusivaDeC4



Las imágenes a las 6 en @multimediostv pic.twitter.com/jeFcihyGzI — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 3, 2022

“Es un delito muy grave porque estás, una, dejando en un estado de indefensión a la víctima; dos, porque estás exhibiendo algo que está involucrado en una investigación penal donde hay lesiones, hay sangre y golpes. Tres, él no tiene por qué tener ese video”, consideró el actor de 64 años.

“La tutoría de ese video es del C4 y él se lo tiene que entregar a la policía de investigación para que ésta haga sus averiguaciones. Entonces el policía de investigación que fue la primera vez llegó con la administradora. Ya aceptó como estuvo todo, ya me lo platicaron, llegó con la administradora del edificio de al lado y le dijo que si le podía dar el video. La administradora le dijo: ‘no le puedo dar completo el video porque tiene que venir el técnico a extraerlo, a extraer el video. Le puedo dar cachitos’. Y entonces ahí se ve donde yo le tiro la patada después de que este cuate me agredió”, dijo Adame.

El 3 de octubre se reveló que, aunque había dicho que le pegaron sin motivo, de acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un domicilio, fue Adame el que tiró la primera patada, pero falló y después lo descontaron de un puñetazo que lo tiró al piso.

Operación

Alfredo Adame fue operado de emergencia la mañana del lunes para tratar las lesiones que sufrió durante el altercado del 28 de septiembre, según anunció él mismo en su cuenta de Instagram.

“De emergencia me dijeron que la operación tiene que ser este lunes, yo me esperaba que fuera en tres semanas. Dicen que no se pueden arriesgar”, explicó el actor, quien publicó imágenes de su estancia en el hospital Manuel Gea González de la Ciudad de México.