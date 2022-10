AMLO busca remover al director de Senasica: "lleva 30 años en la institución"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que debe haber un cambio en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), pues aseguró que el director, Francisco Javier Trujillo Arriaga, lleva 30 años en la institución y acusó que “son partidarios del libre mercado nada más en los bueyes del compadre”.

El impedimento para la entrada de carne de Argentina por cuestión de sanidad, dijo, “se usa como pretexto lo de Senasica y estamos revisando todo esto, es una política que viene de hace 40 años, el director de Senasica debe llevar 30 años ahí y lo defienden los grandes productores, entonces (…) ya que vengan otros”.

Son cerca de 30 tráileres llenos de becerros los que entran por la frontera con Guatemala, “¿qué control sanitario hay ahí? Yo creo que Argentina debe tener el mismo control sanitario que Guatemala, o ¿tiene más control sanitario Guatemala que Argentina? Pues ahí se deben de ir, parejo”.

El presidente pidió que no se utilice la cuestión de sanidad, mediante como un mecanismo para mantener aranceles e impedir la importación. “Entonces son partidarios del libre mercado nada más en los bueyes del compadre, ¿qué no son ellos partidarios de la libre competencia? No represento a grupos por legítimos que sean sus planteamientos siempre se tiene que buscar resolver a partir del interés general”.

“Senasica y Cofepris se usaban como obstáculos porque si alguien quería importar pavos para este año y puedo poner el ejemplo, no estoy hablando al tanteo, no se lo autorizaban hasta que me llegaron a decir no va a haber pavo, aunque la gente tenga recursos nos va a faltar pavo, quieren que nada más haya pollo”, aseguró el presidente.

Indicó que ya no hay elementos para afirmar que la carne de Argentina que tiene fiebre aftosa, no se ha encontrado nada y dijo que fue algo que sucedió hace 30 años. El principal producto de exportación de Argentina es la carne, se vende en Estados Unidos y su principal comprador de carne es China “y resulta que no puede entrar carne argentina a México y sí a Estados Unidos”.

El mandatario federal dijo que su gobierno busca una estrategia para hacerle frente al problema de inflación, y si se logra al conseguir la carne más barata, “para que la gente pueda tener acceso a carne buena y barata por qué vamos a cerrar la frontera”.