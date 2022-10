AMLO rechaza que satélites rusos espíen a EU: "no nos metan en sus argüendes"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–“Que no nos metan en sus argüendes”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a los señalamientos de que México está del lado de Rusia, al firmar un acuerdo con ese país para la instalación del sistema satelital Glonass en México.

Como representante de una nación dijo que en México “no estamos a favor de ninguna potencia en el mundo(…) Hemos actuado de manera neutral y lo que estamos impulsando es que haya paz, ya presentamos una propuesta ante la ONU y no nos vamos a mover de ahí”, porque evitar la guerra, dijo, “es lo que nos conviene a todo”.

Acuerdo espacial con Rusia no contempla instalar el sistema Glonass en México: SRE

Aclaró que el sistema satelital se trata de un acuerdo que se firmó el año pasado, antes de la guerra de Rusia y Ucrania “y ahora se está haciendo un escándalo porque se habla que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser usados para espiar”, lo cual negó.

“Decirle a los mexicanos: no nos preocupemos por eso. No estemos preocupados por algo que tiene que ver con intereses políticos hegemónicos, algo que no ayuda a los pueblos”, subrayó.