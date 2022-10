"Fue redistribución de la riqueza": se burlan de Fernández Noroña tras denuncia de asalto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Usuarios de redes sociales se mofaron del diputado petista Gerardo Fernández Noroña luego de que éste denunciara que fue víctima de un asalto en su domicilio.

"Asaltaron mi casa en Leandro Valle 14-29. La puerta estaba abierta. Dejaron patas para arriba la recámara, que fue donde revisaron", escribió Fernández Noroña este domingo en su cuenta de Twitter.

En una publicación posterior detalló que los ladrones se llevaron dinero. Luego publicó fotos de cómo quedó su casa después del asalto y luego aseguró que quienes entraron “fueron profesionales, sabían por lo que venían”.

Así dejaron mi casa los ladrones. pic.twitter.com/0dBIQAdPOj — Fernández Noroña (@fernandeznorona) October 10, 2022

Este lunes, en respuesta a un usuario que le preguntó “¿cuánto dinero en efectivo maneja un diputado?”, respondió: “en estricto sentido, nada”.

En cada una de sus publicaciones usuarios de redes sociales dejaron comentarios irónicos o burlones, ya sea parodiando frases relacionadas con el manejo de la seguridad en la Cuarta Transformación (en particular los “abrazos no balazos”) o en el sentido de que no se trató de un asalto sino de “redistribución de la riqueza”.

No es asaltó 'compañero' es redistribución de la riqueza, uno de los pilares del comunismo ¿Qué no? — Carlos (@Carlos42795822) October 10, 2022

La SEDENA ya sabía pero prefirió mandar abrazos uD83EuDD70 https://t.co/ooKq79NeQH — yoss r (@yoss_r) October 10, 2022

Oiga @fernandeznorona mejor véalo como una redistribución entre el pueblo de las riquezas acumuladas por las élites del poder.

¡arriba el socialismo camarada! ?? https://t.co/ieCM1Sd6wU pic.twitter.com/yAKTQaO7eX — Pepe Ludo (@Pepe_Ludo) October 10, 2022

Entonces no fue robo, fue regresar el $ de los impuestos del pueblo a gente que trabaja para mantenerte, changoleon. https://t.co/LootF2i5Lm — El Aguarrás (@ElMaiMontesco) October 10, 2022