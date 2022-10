“Que me investiguen”: Reta Cuauhtémoc Blanco tras informes de Sedena sobre el narco en Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- “El que nada debe, nada teme”, dijo el gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien aseguró estar dispuesto a que lo investiguen -junto a sus colaboradores- por supuestos nexos con la delincuencia organizada.

El gobernador señaló que “nunca me involucraría con la delincuencia”, luego que Proceso reveló, como parte del hackeo a la Sedena (Sedena Leaks) por parte del colectivo Guacamaya, que Blanco y sus colaboradores supuestamente están relacionados con grupos criminales de Morelos.

Al respecto, Blanco aseguró que es una persona “de principios y valores”, por lo que aseveró que el informe es falso, pues nunca se ha involucrado con delincuentes.

En entrevista con medios de comunicación a la salida de un evento de premiación de cortometrajes sobre transparencia y rendición de cuentas, el mandatario advirtió que “si hay algún secretario (del gabinete estatal) que presuntamente esté involucrado con el crimen organizado, que lo investiguen. El que nada debe, nada teme. Y a mí también que me investiguen”, sostuvo.

Reiteró que es mentira esté relacionado con grupos criminales, pues ni antes ni durante su gobierno “ha pactado” con la delincuencia organizada.

“Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir: si algún secretario está involucrado, no lo voy a defender”, sostuvo. Manifestó que aún faltan dos años para que concluya su administración, por lo que no descarta que haya más “ataques” en su contra y hacia su gobierno, por parte de diversos personajes políticos.

Blanco Bravo dijo que “nosotros vamos a seguir en la misma línea: no pactar”, muestra de ello, agregó, es que en los cuatro años de este gobierno, mediante estrategias bien definidas desde la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, se han detenido varios generadores de violencia, “y aún falta por detener a otros tres miembros de la delincuencia que operan en la entidad”.

En cambio, indicó, en la administración anterior, la que encabezó Graco Ramírez, “sí pactaron con la delincuencia”.

Señaló que tiene información de que hay presidentes municipales, diputados y hasta policías que “trabajan y están relacionados con grupos criminales”. Por ello, señaló que se han presentado denuncias, más de medio centenar contra Graco y su equipo y no han tenido respuesta de parte de la fiscalía.