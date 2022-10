AMLO niega que Beatriz Gutiérrez Müller aspire a un cargo: "va a seguir como investigadora"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, no aspira a ningún cargo público después de que termine su mandato, en 2024.

Recordó que es una expresión similar a cuando le manifestó que no sería primera dama, “porque todas las mujeres son primeras damas”.

El presidente expuso que cuando termine su presidencia “me voy a Palenque y ella va a seguir como maestra e investigadora, eso me ha dicho y en su momento creo que lo va a expresar. No quiero hablar más porque es una mujer con criterio y me vaya a decir que para que estoy de vocero, de zalamero”.

El presidente aseguró que Gutiérrez Müller le ayuda a asistir a algunos eventos a los que él no puede asistir y destacó uno en el que la escritora habla sobre la cultura y de evitar hablar de razas “y estos temas los maneja muy bien porque es parte de su trabajo como investigadora y tiene que ver con las razas y habla de eso”.