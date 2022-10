Ricardo Monreal se considera la “corcholata” más preparada

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, agradeció la mención que de él hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al colocarlo entre sus “corcholatas” y aseguró que va a ganar la candidatura de Morena porque es el “más preparado”.

“No ha llegado, pero ‘poco a poco me voy acercando a ti’, a los tamales de chipilín”, dijo Monreal cuando fue cuestionado si ya había sido invitado a Palacio Nacional.

Monreal Ávila dijo que ser considerado por el presidente rumbo a 2024 es un paso hacia la concordia en el “proceso de reconciliación”.

Estimó que ser mencionado le ayudará para que los militantes no lo excluyan o descalifiquen, aunque también reiteró que seguirá con una postura independiente.

“Asumo con toda responsabilidad la referencia y puedo decir que lo cortés no quita lo independiente y le agradezco mucho al presidente (que) se refiere a mí”, dijo.

–¿Caballo que alcanza gana? –le preguntaron.

“Claro. No. Voy a ganar. Tengo la mejor propuesta. Soy el más preparado. Tengo la mayor experiencia política acumulada. He sido leal al Movimiento. Y he sido leal al presidente. No tengo nada que ocultar y por eso creo que les vamos a ganar”, respondió.

El coordinador de Morena en la Cámara Alta dijo que es “el hermano pródigo, pero sin herencia repartida anticipadamente”, luego de que se le preguntó si ya había dejado de ser “el hijo desobediente”.

“El presidente mismo ya me ha incluido en esta lucha legítima por la Presidencia de la República y yo voy a honrar la palabra que él empeñó, porque les vamos a ganar”, afirmó.

Este martes, durante su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo sumó al senador Ricardo Monreal y al diputado Gerardo Fernández Noroña entre los presidenciables del movimiento, junto con Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.