Adela Micha dice que está truqueado el chat con "Alito" y acusa de "venganza" a Layda Sansores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La conductora de televisión Adela Micha aseguró que “está truqueada” la conversación con el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, en el que supuestamente le pide dinero para pagar la nómina de su empresa como lo señaló la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

Argumentó que se trata de un acto de revancha de la mandataria postulada por Morena porque la calificó de agresora de mujeres por exhibir públicamente que el líder del tricolor tenía fotos intimas de diputadas federales del PRI.

A través de un mensaje difundido en su programa Me lo dijo Adela, la conductora dijo textual:

“No voy a abundar en una conversación que evidentemente está truqueada porque esa foto, no solo nunca la he tenido en mi perfil de WhatsApp sino que fue tomada el 6 de abril de 2021 para el programa que hicimos en El Heraldo, que iniciamos el 19 de abril y esa foto no estaba en mi perfil en 2020”, indicó Adela Micha.

Luego, sostuvo que le queda claro que lo que hizo la gobernadora Layda Sansores en su programa El Martes del Jaguar se trata de una venganza en su contra.

“Una revancha en mi contra por un par de editoriales donde yo te decía que eres una agresora de mujeres y que tu actuar empobrecía tu estado de mujer y como ser humano por mencionar que había fotos intimas y se me sigue haciendo muy bajo. Eso es revictimizar a las mujeres”, dijo y agregó:

“Además, Layda, la traes mal. De Alejandro Moreno lo menos que he dicho es que se ha convertido en el enterrador del PRI y de la alianza opositora. Otra, dices que ‘de pronto’ me convertí en defensora de las mujeres pero yo te recuerdo que desde hace más de 20 años, he sido feminista, defensora de las mujeres”, señaló.

También recordó que la mandataria ha estado en programa de Adela Micha exponiendo sus ideas y proyectos y respondiendo a señalamientos en su contra.

“Y te repito Layda, lo que te dije en una de esas editoriales: No podemos aplastar la dignidad de las mujeres entre nosotras mismas. Eso es todo y digo públicamente que te mandé un mensaje por el chat por si también quieres publicarlo. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto”, concluyó.