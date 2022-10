No hay inconveniente de que Zelenski dé un mensaje a diputados: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador no mostró impedimento para que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, ofrezca un mensaje a distancia al Poder Legislativo mexicano.

Aseguró que es decisión de la Cámara de Diputados, pero no descartó que podrían participar presidentes de otros países.

“Yo no tengo ningún inconveniente, de que pueda hablar el presidente de Ucrania y el presidente de Rusia y el presidente de China y cualquier presidente”, indicó López Obrador.

Insistió en que en México hay una política exterior definida en la Constitución “y que es parte de nuestra historia y se establece con mucha claridad el principio de no intervención y de autodeterminación de los pueblos y de la solución pacífica de las controversias”.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, informó que recibió la solicitud del presidente del parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, en torno a este mensaje.

El presidente López Obrador recordó los señalamientos de que México firmó un acuerdo con Rusia para instalar el sistema satelital Glonass, lo cual se dio antes de la guerra en Ucrania.

“Pero si quieren informar, bueno. Hacer propaganda, también no afecta en nada; ayer hablaba yo del nivel de madurez política de nuestro pueblo, aquí la gente no se traga ningún plato de mentiras por bien guisado que esté”, aseguró.

López Obrador afirmó que “el mexicano está más avispado que nunca y siempre ha estado muy consciente y ahora es el esplendor, en otros pueblos hay mucha manipulación, en México no, ya cambió la realidad y no se puede, siempre lo digo y siempre recurro a la frase bíblica 'no se puede poner vino nuevo en botellas viejas'”.