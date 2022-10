Sansores exhibe conversación en la que Adela Micha le pide apoyo económico a “Alito" Moreno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, exhibió una presunta conversación de la red social WhatsApp en la que la conductora Adela Micha Zaga habría pedido ayuda económica para pagar la nómina de su empresa al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito" Moreno Cárdenas.

En el programa “Martes del Jaguar”, la mandataria postulada por Morena incluso se mofa de la falta de respuesta de “Alito” a la conductora de televisión, quien reprochó al líder priista que ignore su petición económica.

“Es un Whats App de Adela Micha que se volvió de repente muy defensora de los Lord Brother y todo contra mí, yo decía, ‘pero si Adela era tan simpática y de repente cambio’”, expresó la gobernadora de Campeche antes de exhibir la supuesta conversación privada.

La charla se dio supuestamente en 2020, previo a la elección de 2021, y en ella la conductora Adela Micha le pide dinero a Moreno Cárdenas para pagar la nómina de su empresa, argumentando que no tiene recursos económicos y que la situación por la que atraviesa está “muy cañón”.

“Alito, necesito que me apoyes. Estoy tronando, mi gente, todo. No podemos dejar que desaparezca esta plataforma. De verdad, se ha colocado súper. Es de las únicas voces plurales. No tengo nada para pagar, nada”, refiere un fragmento de la conversación fechada el 28 de junio de 2020.

En respuesta, Moreno Cárdenas le promete en varias ocasiones a la conductora de televisión que la apoyará económicamente y Adela Micha le insiste que ella lo ha ayudado y que por eso ahora pide la misma reciprocidad al dirigente priista y diputado federal.

Finalmente, Adela Micha le reprocha la falta de ayuda a “Alito” y la conversación concluye con varios mensajes de la conductora que simplemente fueron incinerados por el dirigente del PRI.