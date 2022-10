“Si Belinda está de acuerdo, aceptamos invitación de Nodal”, dice AMLO sobre concierto en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pedirán la opinión de Belinda para decidir si invitan al intérprete Christian Nodal a dar un concierto al Zócalo de la Ciudad de México, pero que sea un espectáculo gratis.

El tema surgió como iniciativa del presidente mientras hablaba de que hace falta erradicar la manipulación y al preguntar si se percibe que el pueblo de México esté pensando o tiene inquietud sobre una tercera guerra mundial.

Dijo que podría ser el 1 de diciembre que cumplen cuatro años de gobierno:

Nada más que hay que consultarle respetuosamente a Belinda, porque ella se portó con nosotros muy bien y a lo mejor yo la invito, pero si no puede asistir que nos dé su opinión, porque si ella está de acuerdo aceptamos la invitación de Nodal y ya aquí podemos decir se pudo o no se pudo para que no estemos dejándonos manipular”, indicó el mandatario.