Tras dos años de ausencia AMLO irá a Tamaulipas y dará "respaldo a Américo Villarreal"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–A dos años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no anunciaba una gira por Tamaulipas, este miércoles informó que la próxima semana visitará el estado, con Américo Villareal ya como gobernador.

“El caso de Tamaulipas es especial porque no lo he visitado, ya tiene algún tiempo, es de los estados que menos he visitado en los últimos tiempos, sí los he visitado todos, pero hace falta que se defina con mucha claridad el apoyo que vamos a seguir destinando al pueblo de Tamaulipas y el respaldo al gobernador Américo Villarreal”, señaló.