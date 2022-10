La reforma eléctrica está bien como está, no se volverá a revisar: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó revivir la reforma en materia eléctrica porque, afirmó, está satisfecho con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a las labores del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de incluso ir en acuerdo con el PRI para concretarla.

“La eléctrica como está y como la terminó de definir la Corte, el Poder Judicial, creo que es suficiente”, consideró en su conferencia en Palacio Nacional.

Expuso que entre las resoluciones que lo dejaron satisfecho “se considera un fraude legal el autoabasto, que era una simulación que dañaba mucho, se permite ahora que las plantas de energía de la Comisión Federal puedan despachar lo que producen, que estaban muy limitadas, por ejemplo no se consideraba como energía limpia lo que se produce en las hidroeléctricas”.

Aseguró que también quedó manifiesto que su propuesta de ponderar a la Comisión Federal de Electricidad no afecta al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“También se pensó que eso era violatorio del Tratado, ya se demostró que no es así y no es la intención del gobierno de Estados Unidos, me lo expresaron, cambiar nuestras leyes, porque se llegó a pensar que decían que iban a echar abajo la reforma eléctrica y nosotros pues no lo aceptamos y ellos nos mandaron a decir incluso que lo tengo hasta por escrito que no tienen la intención de que modifiquemos nuestras leyes”.

Este miércoles Adán Augusto López declaró que “al gobierno lo que le corresponde hacer es construir consensos y construir gobernabilidad. Creo que ahora las circunstancias pueden llevarnos en esa ruta y puede avanzarse en temas como la reforma eléctrica, la reforma electoral”, al referirse a que podría continuar la ruta de acuerdos con el PRI, con el que lograron avanzar en la reforma en materia de Fuerzas Armadas y seguridad pública.