Opositores “destapados” por AMLO le piden dejar los distractores y ponerse a trabajar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una lista con posibles presidenciables de la oposición, senadoras y senadores mencionados reaccionaron, algunos exigiendo que se ponga a trabajar en lugar de generar distractores y otros rechazaron buscar la presidencia en 2024.

Del PAN, la senadora Kenia López Rabadán respondió que no la va a distraer con “destapes” y acusó que lo que el presidente busca es destruir al Instituto Nacional Electoral (INE) mientras crea cortinas de humo.

“Sr @lopezobrador_ que le quede claro: No va a destruir al INE. No va a seguir como #ElReyDelCash, usando dinero de la corrupción. Y no me va a distraer con destapes, mi trabajo lo tengo claro: DEFENDER A MÉXICO DE LA CORRUPCIÓN DE SU GOBIERNO”, escribió en su cuenta de Twitter.

Sr @lopezobrador_ que le quede claro:



No va a destruir al INE. No va a seguir como #ElReyDelCash, usando dinero de la corrupción.



Y no me va a distraer con destapes, mi trabajo lo tengo claro: DEFENDER A MÉXICO DE LA CORRUPCIÓN DE SU GOBIERNO. pic.twitter.com/34sPN3XAdJ — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) October 13, 2022

La legisladora, quien aspira a la candidatura del PAN a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, insistió en un video en que la lista es un distractor.

“Quiere que nos distraigamos. Lo más importante señor presidente, es que no nos vamos a distraer. Vamos a seguir defendiendo a las instituciones y vamos a seguir señalando su corrupción”, dijo.

Por su parte, la también panista Xóchitl Gálvez, otra aspirante al gobierno de la CDMX, le respondió que ella no es “ni conservadora ni presidenciable”, y sobre una copia de la lista del presidente escribió: “42, #CDMXóchitl”.

“Señor Presidente @lopezobrador_: ni conservadora ni presidenciable. Anótele: #CDMXóchitl”, publicó en Twitter.

“Él mismo fue a invitarme a mi casa a integrarme a su proyecto, por ser una mujer honesta y trabajadora, entonces ahora no se va a burlar de mí (…) y si lo hiciera pues es un hombre que no conoce la ética y la moral”; @XochitlGalvez responde así al mandatario federal. pic.twitter.com/7qXabln0EU — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) October 13, 2022

En tanto, la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, quien fue candidata presidencial en 2006, deseó que desde la Presidencia se alentara las propuestas progresistas que impulsa desde el Senado como la despenalización del aborto, la regulación de la cannabis, los derechos LGBTIQ+, el Sistema Nacional de Cuidados y la igualdad salarial.

“Acá estoy trabajando tiempo completo desde el Senado con quienes coincidan en las causas progresistas. Ojalá las aliente”, escribió.

“Y de manera muy especial, le conmino a acabar con la criminalización de la pobreza que representa la prisión preventiva oficiosa. Un primer paso es una iniciativa que presenté este año: quitar los delitos de robo del catálogo de delitos que ameritan prisión automática”, agregó Mercado.

Presidente @lopezobrador_: acá estoy trabajando tiempo completo desde el Senado con quienes coincidan en las causas progresistas. Ojalá las aliente.

?Despenalización del aborto

?Regulación de la cannabis

?Derechos LGBTIQ+

?Sistema Nacional de Cuidados

?Igualdad salarial — Patricia Mercado (@Pat_MercadoC) October 13, 2022

Del grupo Plural en el Senado, Emilio Álvarez Icaza Longoria acusó que López Obrador pierde el tiempo en lugar de gobernar y le exigió que se ponga a trabajar.

“Incapaz de gobernar, cuatro años de costosa frivolidad y en su programa humorístico sigue perdiendo el tiempo. Presidente: le hemos pagado peso por peso su salario y más. Desquítelo. Póngase a trabajar. Es dinero del pueblo, de ese pueblo sin residencias con albercas en EEUU”, ironizó en Twitter.

Incapaz de gobernar, cuatro años de costosa frivolidad y en su programa humorístico sigue perdiendo el tiempo.



Presidente: le hemos pagado peso por peso su salario y más. Desquítelo. Póngase a trabajar.



Es dinero del pueblo, de ese pueblo sin residencias con albercas en EEUU. — Emilio Álvarez Icaza Longoria (@EmilioAlvarezI) October 13, 2022

Mientras que el panista Gustavo Madero negó que busque una candidatura presidencial, pero confirmó que está muy interesado en la Presidencia, pero para que sea encabezada por un proyecto opositor, surgido de un proceso ciudadano.

“Estoy muy interesado en la presidencia de la República del 2024 sea encabezada por aquella persona que aglutine y encarne el proyecto opositor y que surja de un proceso abierto a la ciudadanía. Yo no aspiro a ser candidato, pero si apoyar en la búsqueda de la mejor candidatura”, escribió.

En la lista también aparecieron:

Agustín Carstens, Alejandro Moreno, Beatriz Paredes, Carlos Loret de Mola, Carlos Medida Plascencia, Claudio X. González, Chumel Torres, Damián Zepeda, Dante Delgado, Demetrio Sodi de la Tijera, Denise Dresser y Diego Fernández de Cevallos.

Además de Enrique Alfaro, Enrique de la Madrid, Fernando Canales Clariond, Gabriel Quadri, Gilberto Lozano, Gustavo De Hoyos, Ildefonso Guajardo, José Ángel Gurría, Juan Carlos Romero Hicks, Lilly Téllez, Lorenzo Córdova y Luis Donaldo Colosio Riojas.

También Margarita Zavala, Marko Cortés, Maru Campos, Mauricio Kuri, Mauricio Vila, Miquel Ángel Mancera, Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Ángel-Riquelme, Pedro Ferriz de Con, Ricardo Anaya, Samuel García, Santiago Creel y Silvano Aureoles.