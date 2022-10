La intoxicación de alumnos de secundaria en Chiapas se investigará a fondo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que investigan el caso de intoxicación con supuesta cocaína, entre menores de edad en diferentes puntos de Chiapas y aunque aún no hay un diagnóstico, afirmó: “Se me hace raro”.

Indicó que hay dos versiones: la primera es que llevaban agua con cocaína en sus termos; la segunda es que quienes vendían cocaína se enteraron que iba a haber una revisión de mochilas, informaron y todos tiraron sus pastillas al tanque de agua.

“Está así como muy especial el asunto, mandamos a hacer una investigación a fondo, la encabeza Rosa Icela Rodríguez y vamos a ir allá, hoy voy a ver al gobernador (Rutilio Escandón) en Palenque y le voy a preguntar porque ellos están más cerca, tienen más elementos”, y afirmó que también la Secretaría de Salud estará al tanto de la investigación.

Señaló que es un asunto que “está muy difundido y cuatro lugares distintos al mismo tiempo o casi al mismo tiempo, de qué se trata, vamos a informar y vamos a dar a conocer la verdad, sea cual sea”.

Manifestó su extrañeza sobre el caso porque afirma que al menos en el caso de Bochil es un lugar que conoce hace 40 años y considera que es una “comunidad buena, trabajadora, dedicada fundamentalmente al campo y al comercio, no han perdido valores culturales, morales, espirituales, no hay mucha desintegración familiar, se me hace raro”.

El presidente mencionó que los lugares donde se han dado casos son Bochil, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y aunque no lo mencionó, la situación también se dio en Tapachula.