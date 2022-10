Sandra Cuevas arremete contra Claudia Sheinbaum por no arreglar calles... de la alcaldía Cuauhtémoc

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Xantall Cuevas Nieves denunció públicamente que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo no destina recursos para rehabilitar vialidades del centro de la capital del país.

A través de redes sociales, ciudadanos reprocharon a Cuevas Nieves por el mal estado de la avenida Eje Central y en respuesta dijo:

“Lamento decirte que es vía primaria y le toca a Claudia Sheinbaum, pero el lunes lo atendemos, porque de ella en la Cuauhtémoc ya no se espera nada. Saludos”, expresó la alcaldesa de Cuauhtémoc en la red social de Twitter.

El señalamiento de Cuevas Nieves desató una serie de comentarios a favor y en contra en la red social donde usuarios señalaron que la rehabilitación de calles de la alcaldía Cuauhtémoc, le corresponde a las autoridades locales.

“Sandra las calles de la col. Cuauhtémoc no son vías primarias y desde hace meses te reporte los desperfectos, justificabas sin presupuesto y ahora hasta para lonas alcanza. Pues en esa alcaldía no han atendido baches desde hace años y con su cuento de que ‘eso no me toca a mí' tienen hecha las calles de Chiapas, Orizaba y José Antonio M. Anza una vergüenza y lamento informarle que la publicidad institucional como promoción personal es un delito electoral”, expresaron ciudadanos en Twitter.