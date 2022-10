AMLO arremete contra Proceso por reportaje de Sedena Leaks que involucra a Adán Augusto (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió hoy contra Proceso al aseverar que hace un “periodismo conservador, al servicio de minorías corruptas, de manera directa o indirecta, consciente o inconscientemente”.

El mandatario declaró lo anterior luego de ser consultado sobre una nota publicada en el sitio web de esta casa editorial el pasado 5 de octubre en el que se informa que cuando era gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández entregó la Secretaría de Seguridad y la Policía Estatal a tres hombres que --según documentos hackeados por el grupo Guacamaya a la Sedena-- eran identificados como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

-¿Qué podría decir al respecto de estos informes?- preguntó la reportera de Proceso Dalila Escobar.

--Pues muy poco, muy poco, la verdad. Primero, que Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Segundo, de que hay muchos ataques de la prensa conservadora, incluyendo a Proceso, en contra nuestra.

“Y tercero, que la gente nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos. Y es que no se olviden los conservadores —además, de lo que decía Juárez, que el triunfo de la reacción era moralmente imposible— que no se olviden de que nuestro criterio, nuestro ideal es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y vámonos a desayunar”, rehuyó el mandatario.

AMLO acusó a Proceso de hacer un “periodismo conservador" tras negarse a responder a una nota basada en documentos hackeados a la Seden, según los cuales, como gobernador de Tabasco, Adán Augusto López entregó la seguridad del estado a tres hombres ligados al CJNG. pic.twitter.com/T4AinJ2Jgb — Proceso (@proceso) October 17, 2022

Se le insistió que la publicación está basada en informes hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y cuya autenticidad reconoció el mandatario cuando fueron dados a conocer por Latinus el 29 de septiembre pasado.

“No, es que con ustedes no voy a poder, porque es una prensa y medios de información, que están dedicados por completo a atacar al gobierno” replicó el tabasqueño.

-Son informes de los propios centros regionales de inteligencia- insistió una vez más la reportera.

-Sí, sí, sí, no, no, no, no hay…

--No hay consecuencias.

--Hay muchísimas mañas o prácticas para golpear--

Una y otra vez, sin responder al reporte de la Sedena, según el cual, cuando era gobernador de Tabasco, López Hernández entregó la SSPC y la Policía Estatal a tres hombres que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste identificó como integrantes del CJNG. Se refirió incluso a uno de ellos como “supuesto líder” del grupo en Tabasco: Hernán Bermúdez Requeña, quien permanece al frente de la SSPC.

Pero López Obrador declinó a responder a esos informes y se limitó a recurrir a la descalificación y a tildar de “calumnia” el reportaje publicado:

“El hampa del periodismo lo sabe muy bien cómo hacerle y sigue vigente la máxima de que la calumnia, cuando no mancha, tizna”.

-¿La Sedena no saldría a negar que son reales estos informes, en todo caso?- reviró la reportera.

-No, pero no voy a polemizar contigo.

-¿Por qué?

-Porque tú traes un propósito, o sea, es una línea del Proceso, como el Reforma, como El Universal, como la mayoría de las estaciones de radio, de televisión, conductores de radio, articulistas, intelectuales orgánicos. Son campañas sucias, guerras sucias- calificó el mandatario para luego derivar la conversación al poema de Rubén Darío “La calumnia” que pidió proyectar una vez más en la pantalla.

--¿No daría una explicación el secretario (Adán Augusto)? para que se quiten estas dudas—inquirió la reportera.

“No”, atajó el mandatario y, sin más, ordenó proyectar el poema de Rubén Darío no sin antes señalar que “si ladran es porque vamos caminando” y “entre más me golpean, más digno me siento”.

Tras acusar a esta casa editorial de hacer “un periodismo conservador al servicio de minorías corruptas, dio lectura al poema” y concluyó espetando: “Posdata: dirigido al hampa del periodismo”.