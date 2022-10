No permitiremos elección de Estado: Beatriz Paredes se destapa rumbo al 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- "Ni abrazos ni balazos, vigencia plena al Estado de Derecho", expresó la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel al destaparse como aspirante a ocupar la candidatura del tricolor a la presidencia de la República en 2024.

"Con humildad aspiro a ser presidenta, con un frente amplio, con un gobierno de coalición porque en 2024, vamos por la grandeza de México”, sostuvo la ex dirigente nacional del PRI que demandó “piso parejo” para los aspirantes del tricolor.

En su participación en el foro denominado Diálogos por México, realizado en la sede nacional del tricolor, Paredes Rangel aseguró que al interior del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador existe la intención de “perpetuar al partido en el poder", en referencia a Morena y exigió que el proceso electoral del 2024, no se convierta en una “elección de Estado”.

"Sabemos que el partido en el poder estará cobijado por una elección de Estado. No permitiremos una elección de Estado, no permitiremos la intromisión de los llamados servidores del bienestar, no queremos que el Estado meta las manos para ganar una elección ficticia", lanzó la senadora priista desde el auditorio Plutarco Elías Calles.

Antes, propuso el método de elecciones primarias o consulta a la base como mecanismo de selección del candidato presidencial del PRI.

"Propongo que la selección de candidata o candidato sea a través de un método democrático, ya sea elecciones primarias o consultas a la base. Me pronunció por una elección democrática y una selección democrática. Desde ya les aviso que yo estaré, si resultó seleccionada, convocando para hacer un gran equipo por el desarrollo de México", refirió Beatriz Paredes.

En ese sentido, planteó que el próximo candidato presidencial del tricolor debe convocar a un frente amplio que involucre a representantes de la sociedad, empresas, organizaciones civiles y sindicatos con el propósito de hacerle frente a Morena en el 2024.

"No es etapa de ambiciones personales, es una etapa que requiere el esfuerzo de todos, un gran bloque nacional, un gran frente que nos permita defender a nuestro país", sostuvo la legisladora.

En el caso de su propuesta de gobierno dijo que es “federalista” que incluya una profunda reforma fiscal que garantice una distribución de los recursos públicos con mayor eficacia y descentralizada en beneficio de los estados y municipios.

Planteó que su propuesta de gobierno respeta a los órganos autónomos, así como de los acuerdos económicos internacionales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Luego, hizo un llamado a los líderes de los partidos opositores a crear un gobierno de coalición que garantice una alianza no sólo en lo electoral y en el ámbito legislativo, sino también “gubernamental”.