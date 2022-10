Si el reclamo contra el Tren Maya es justo, que se pague a los demandantes, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que existe el riesgo de que el Tren Maya interrumpa su paso de Xpujil a Chetumal por el reclamo de dirigentes de ejidatarios sobre el pago de derecho de vía de la carretera.

Consideró que en esta ocasión no se trata de una campaña del empresario Claudio X. González o de sus adversarios. “Aquí es otro tipo de cosas, es parte de la corrupción que viene de lejos y que hay que terminarla; hay que desterrar la corrupción”, expresó.

López Obrador propuso que se hagan asambleas y que, de acreditarse que el reclamo es justo, el pago se haga mediante avalúo y se entregue de manera directa a los dueños de la tierra y el excedente se invierta en mejoras para los ejidos, pero no para los dirigentes.

“Si no se acepta, pues nos vamos por el derecho de vía. Ahí hay 40 metros, y ya de Chetumal a Escárcega es una sola vía; es Chetumal a Cancún. Y de Cancún a Mérida son dos vías, se requiere más terreno; pero acá es una sola vía. Y sí, podemos acomodar el tren en los 40 metros… la carretera y el tren”, indicó.

Y agregó: “Si aun así hay bloqueos y no nos dejan, se queda el tren hasta Xpujil y no hay tren de Xpujil a Chetumal. Nada más que se va a saber quiénes fueron los responsables de detener esta obra. Así de claro”.

El presidente detalló que “hay cinco ejidos que los dirigentes –aclaro, no los campesinos, los comisariados; no los estoy acusando, nada más estoy informando– no quieren que pase el tren; o sí quieren, pero están condicionando a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes les pague una indemnización de cuando se construyó la carretera de Escárcega a Chetumal”.

El presidente recordó que esa carretera fue construida a finales de los 60 y se trata de una demanda de hace más de 50 años, por lo que instruyó a verificar si esos cinco ejidos ya existían y afirmó que recibieron un amago de los dirigentes, a quienes llamó charros que quieren sacar provecho.

“Dicen: ‘No, aquí no pasan si no nos pagan la indemnización de cuando se hizo la carretera de Escárcega a Chetumal’”; también acusó que los representantes ejidales no quieren convocar a asamblea, “porque yo estoy seguro que si se convoca a asamblea, la gente, los ejidatarios, van a decir: ‘Sí queremos el Tren Maya’, pero este es un asunto de dirigentes”, dijo.

López Obrador respondió con otro mensaje: “Con todo respeto, ya les mandé a decir a algunos de por allá de qué querían su nieve. Pero aquí es querer hacer su agosto. Independientemente si se pagó o no se pagó, pues hay que ver si tienen ellos la razón”.

Argumentó que su postura se debe a que el presupuesto es del pueblo. “Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Antes prevalecía la máxima de que dinero o problema que se resolvía con dinero no era problema (...) y es dinero sagrado, que se tiene que cuidar. No es que ‘aquí no pasas si no me das tanto’. Eso no se puede, ya eso es corrupción. Que quede claro”.

Del Tren Maya aún falta liberar dos tramos, el 6 y el 7 –que le corresponden a los ingenieros militares– que van de Tulum a Escárcega.

Del tramo 5 el presidente afirmó: “Ya resolvimos el tramo más difícil donde nos querían ponchar, que era el tramo Cancún-Tulum, porque ahí hay muchos intereses, muchos billullos de por medio, pero no pudieron. Ahora nos toca liberar el tramo de Tulum, repito, a Escárcega”.