Armando Guadiana acusa a Ricardo Mejía y Jesús Ramírez de frenar su camino al gobierno de Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El empresario de la industria carbonífera de Coahuila y senador por Morena Armando Guadiana Tijerina acusó públicamente al subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, y al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, de orquestar una campaña de desprestigio en su contra para “tratar de minar mis aspiraciones” a la gubernatura de ese estado ubicado en el norte del país.

A través de un desplegado publicado en el periódico El Financiero y dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, Guadiana Tijerina sostuvo que “no se puede permitir” que altos funcionarios del gobierno de México “ocupen las Secretarías de Estado con fines electorales”.

“No es justo que se ocupe el aparato gubernamental para atacar a los mismos integrantes de Morena”, dijo el senador, un día después de acudir a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) para preguntar si es verdad que tiene un expediente abierto desde 2014 por su participación en una presunta red de lavado de dinero relacionada con la explotación de minas de carbón, así como operaciones ilícitas y asociación delictuosa, como lo publicó el miércoles 12 el diario Milenio.

“A mí ya no me asustan con el petate del muerto. Cuando denuncié la corrupción de los Moreira, los enfrenté, no salí corriendo de Coahuila, no me refugié en Guerrero, ni me escondí como sí lo hizo el hoy integrante de la SSPC”, dijo el empresario del carbón en referencia al subsecretario Ricardo Mejía Berdeja.

Incluso, Guadiana Tijerina sostuvo que recientemente le ofreció a Mejía Berdeja trabajar juntos, pero que el funcionario federal le pidió declinar al senador morenista.

“Y de buenas a primeras comenzó a atacarme en redes sociales con la venía y apoyo de Jesús Ramírez Cuevas”, sostuvo el empresario carbonífero, quien afirmó que él no tiene “cola que le pisen”.