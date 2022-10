En Baja California Adán Augusto promueve la reforma constitucional… y se promueve a sí mismo

Mexicali, BC. (Apro).- En un hecho inédito, que sirvió de plataforma política para el aspirante a la candidatura a la Presidencia de México por Morena, titulares de los tres poderes de Baja California aplaudieron al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien promovió la presencia de militares en las calles.

Ubicado en la Mesa Directiva de la XXIV Legislatura local, el secretario de Gobernación tuvo a su diestra al titular del Poder Judicial, presidente del Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, el magistrado Alejandro Isacc Fregozo López, a la encargada del Poder Ejecutivo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo, y a la presidenta del Congreso, Alejandra Ang Hernández.

Nunca una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos había sido promovida por un secretario de Gobernación ante el Congreso Constituyente, el cual está conformado por las 32 cámaras legislativas estatales.

En el resto de las curules se sentaron las diputadas que fijaron su posición ante la reforma al artículo quinto transitorio y mediante el cual se extiende hasta 2028 el plazo de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para realizar labores de seguridad pública.

Las y los diputados locales de los partidos PT, PVEM, PAN, MC y Morena se ubicaron en el pleno del Congreso local, el resto de los legisladores se colocó en asientos destinados al público. Y ante todos ellos el aspirante a la candidatura presidencial por Morena enumeró las que, a su parecer, son las bondades de la reforma constitucional.

Pero también se asumió lugareño: “En Baja California estamos convencidos que las fuerzas armadas sigan en las calles (…) El 12 de agosto el crimen organizado quemó vehículos y fue el Ejército y la Marina quienes estuvieron del lado de la gobernadora y de los bajacalifornianos para darles seguridad.

“Con la prevención, la procuración de justicia y la impartición de justicia, si estos tres entes trabajan de manera coordinada, estoy seguro que ya muy pronto veremos la luz al final del túnel. Ya viene a la baja la incidencia delictiva, pero nos falta un poco más”, afirmó Adán Augusto López Hernández, quien remató: con esta reforma las fuerzas armadas ya tendrán el colchón constitucional.

Los dichos del aspirante a ser la “corcholata ganadora”, como le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador a los aspirantes a la candidatura presidencial, fueron aplaudidos por todos los presentes, menos por las diputadas de la oposición, Alejandra Corral del PAN y Daylin García Rubalcaba de Movimiento Ciudadano.

Esta reforma no es novedosa, le reclamó la primera, quien recordó las cifras a nivel nacional de muertos y desaparecidos; es una estrategia fallida, repitió sin presentar un argumento nuevo.

La segunda, la diputada por Movimiento Ciudadano, presentó un reclamo más elaborado y le soltó: “¿Hay evidencia de que con los militares se alcanzará la paz?…Usted dice que es lo que necesita el país”. Y todavía más, le reclamó que el gobierno federal con dicha reforma “renuncia a la responsabilidad de fortalecer a las policías locales”.

Con un par de ejemplos, el tabasqueño mostró su retorcido colmillo y devoró en pocos minutos a las noveles legisladoras.

“Primero, no es un asunto de dinero, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de las anteriores administraciones federales y estatales de cómo dejaron el sistema de seguridad pública. Y no miento cuando les digo que era un verdadero desastre. Luego del diagnóstico lo que hicimos fue combatir las causas y después los efectos”, dijo.

Para luego restregarles, “ah y no fuimos los primeros (en sacar al ejército a las calles), a la única institución que esta capacitada profesionalmente para prestar los servicios de seguridad pública”.

“Alejandra dice que no hay ningún cambio…pero es un poco corregir la plana y reconocer que los gobiernos estatales y municipales han de presentar un informe anual al Secretariado de Seguridad Pública para de ahí tomar políticas de seguridad y destinarles dinero para capacitación y equipamiento, la realidad es que hoy, a tres años no hay ningún reporte de ejecutivo estatal o municipal”.

Vinieron luego los ejemplos que arrancaron aplausos de los asistentes:

“Chihuahua tiene 2 mil 324 policías estatales y hay 6 mil 882 de la Guardia Nacional, pero es fácil echarle la culpa a la federación; Guanajuato, tiene siete municipios donde no existe seguridad pública y tiene tres, entre ellos Irapuato, donde se tuvo que desarmar y cesar a la policía porque estaban tomados por el crimen organizado.

“Nuevo León, no tiene policía estatal, hay un organismo que se llama Fuerza Civil y la usan para que estén de guardias en los Oxxos ¿saben quién presta los servicios de seguridad pública, pues la Guardia nacional? a esa que tanto regatearon el apoyo. Los que cuidan los oxxos son mil 554 policías y de la Guardia Nacional hay 8 mil 260 y hubo que reforzar con la Sedena, esa que tanto vilipendiamos y es la que está haciendo trabajo de inteligencia porque es un caos”.

La respuesta del aspirante a la candidatura presidencial arrancó aplausos de los morenistas y reclamos a grito tendido de una de las aludidas que decía: ¿¡y Zacatecas!?

“A mi no me gusta hablar con mentiras. Me dice que Zacatecas y sí, tenemos un problema de inseguridad en estados que gobierna Morena, Zacatecas y Michoacán, pero ya estamos recuperando territorios, ya se recuperó Aguililla. De Jalisco, Durango y Aguascalientes ya les platicaré, pero no todo se resuelve con dinero”, dijo.

Y para ejemplo puso un botón: “En Guanajuato se precian de tener el C5i que costó 12 mil 843 millones de pesos y hoy no fue capaz de presentar la grabación para que supiéramos cómo actuaron los delincuentes en Irapuato que mataron a 12 personas. Entonces, no es nada más con dinero, es un asunto que tenemos que ir a reconstruir las tareas de seguridad pública desde la raíz”.

Adán Augusto López, el primer aspirante a la candidatura que acude a Baja California y la utiliza como pasarela ante los tres poderes del estado, remató, “apoyemos a la única institución que puede prestar los servicios de seguridad pública de manera eficiente y profesional y dejemos a un lado el fantasma de la militarización que es la peor de las mentiras que la oposición ha tratado de imponer”.

Después de su encuentro con la clase política, el secretario de Gobernación acudió a una de las universidades más caras de la entidad para reunirse con los hombres del poder económico en la entidad.

Este es el segundo de los 32 estados que visita el secretario para convencerlos de que voten por autorizar la presencia de los militares en las calles hasta el año 2028. Con el respaldo de 17 la reforma queda consumada. En Baja Californi se aprobará el próximo jueves 20. Morena y aliados cuentan con mayoría calificada.