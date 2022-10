Estudiantes de la FES Acatlán entregarán instalaciones: pasan de paro total indefinido a paro activo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Los estudiantes que tienen tomadas las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM dieron por terminado el paro total indefinido y anunciaron que el miércoles 19 entregarán las instalaciones a las autoridades del plantel, bajo la dirección de Manuel Martínez Justo.

En espera de una respuesta de las autoridades universitarias, la delegación del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) anunció que espera que la Administración en su conjunto responda y se haga una valoración de las condiciones en que les entregarán las instalaciones por parte de la Asamblea Estudiantil.

Previamente, el lunes las autoridades del plantel difundieron imágenes de destrozos y pintas en el auditorio “Javier Barros Sierra”.

Por medio de las cuentas oficiales de la FES Acatlán, las autoridades informaron que el recinto fue vandalizado al mostrar un video donde se observan pintas en paredes, cables tirados, equipos de cómputo destruidos, casilleros metálicos tirados, puertas forzadas y abiertas, cajas metálicas con candados pero con puertas abiertas por los lados; asimismo se observa vestuario tirado en el suelo.

Tras la difusión de este video y luego de una encuesta interna en la que participaron 6 mil 490 estudiantes, la Asamblea Estudiantil informó que se levantó el paro total indefinido que había desde el 27 de septiembre y se pasó a “Paro Activo” a partir de este miércoles 19 de octubre al mediodía.

“El sostenimiento del paro indefinido estaba condicionado a 200 personas diarias, esta condición fue muy explícita y no se cumplió, favor de leer bien antes de comentar”, señalaron los estudiantes paristas tras explicar que “el paro activo” es con plantel abierto para la realización de las actividades académicas, culturales y deportivas.

“Es decir sin presencia de autoridades (Dirección, Coordinaciones de Áreas y Jefaturas de Programa), sin evaluaciones ni pase de lista obligatorios hasta que haya una atención puntual a nuestro Pliego Petitorio. La modalidad de evaluaciones se establecerá entre docentes y estudiantes en común acuerdo”.

Informaron que para ello será necesario la habilitación del plantel con los servicios de limpieza y vigilancia, Servicios Escolares, actividades culturales, Secretarías Técnicas y la entrega de llaves a docentes se realizará de manera normal.

La Asamblea Estudiantil hizo un llamado a la comunidad universitaria, docentes, trabajadores del STUNAM y estudiantes "a ser testigos de la entrega del plantel a las autoridades correspondientes, las cuales deberán de firmar un documento de recibido para poder ceder las instalaciones y no dejar a la deriva nuestro patrimonio universitario, y después se tendrán que retirar”.

A pesar de ya no tener el apoyo mayoritario de la comunidad, aseguraron que “el movimiento estudiantil no termina con el paro indefinido, solo estamos buscando evitar la polarización con compañeros que buscan no atrasarse en sus materias, pues no es nuestro objetivo confrontarnos entre la comunidad, sino defender derechos estudiantiles que nos beneficien a todes.”

Anunciaron que se van a reagrupar y organizar mejor, pidieron estar atentos y atentas para las próximas convocatorias a asambleas, bloqueos y movilizaciones.

Mientras que al director Martínez Justo, le manifestaron: “estás leyendo esto, te avisamos que un estudiante está en huelga de hambre, su integridad física es tu responsabilidad por negligente e intransigente”.