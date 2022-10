Lilly Téllez acusa a José Narro de intentar despojarla de su salario

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La senadora Lilly Téllez, del PAN, se enfrentó nuevamente al senador José Narro Céspedes de Morena, a quien acusó de quererla sacar de las comisiones del Senado a las que pertenece y despojarla de su salario.

En un mensaje que publicó en redes sociales, la legisladora escribió que “el Senado dará ‘tiro de gracia’ al espíritu de Belisario Domínguez” porque el senador Céspedes “apura” una iniciativa “para sacarme de comisiones y despojarme de mi salario cuando les diga corruptos, agachados, serviles, etc”…

Luego añadió que es el mismo senador que “sale en fotos con narcos y que perdió dos marinos”.

Lo anterior, debido a que algunos morenistas intentan retomar una iniciativa presentada en 2019 por el senador con licencia Salomón Jara, hoy gobernador de Oaxaca, para crear un código de ética en el Senado.

Tras los insultos constantes y frases clasistas y gordofóbicas de la senadora Lilly Téllez, quien recientemente le dijo al senador Napoleón Gómez Urrutia que se callara, sentara y esperara sus croquetas, ahora morenistas quieren que se discuta el proyecto.

El senador Narro Céspedes, a quien la legisladora confrontó en el pleno y le dijo que tiene “la cola larga, la boca sucia y las manos sucias”, planteó una excitativa para que la iniciativa se dictamine por la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias.

El proyecto de iniciativa propone un comité de ética que investigaría denuncias contra senadores y senadoras que incurran en conductas irrespetuosas, intolerantes y discriminatorias.

La legisladora compartió el artículo 45 de la propuesta en la que se leen las sanciones: Amonestación pública, remoción del Comité o Comisión, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, con la aprobación del pleno y suspensión de la dieta hasta por 30 días.

El senador de Morena acusó a Lilly Téllez de mentir, pues aseguró que no se busca quitar derechos sino elevar el nivel de debate y garantizar el respeto.

“Lea bien Lilly Téllez. Usted MIENTE. No violamos, ni quitamos Derechos. Buscamos elevar el nivel del debate, Respetar y sobre todo garantizar Derechos. Su tuit miente como siempre, desinforma y lincha mediáticamente”, publicó en Twitter, José Narro.

Luego, en conferencia de prensa, Narro Céspedes dijo que sí se plantean algunas sanciones, pero que el acuerdo debe de ser aprobado por las dos terceras partes del Pleno de la Cámara Alta.

“El que sanciona en todo caso es el Pleno, no es un Comité, no es una Comisión, no es una santa inquisición. Y en la Comisión Dictaminadora, en la Comisión de Ética, se plantea que estén todos los coordinadores parlamentarios”, comentó.