Titulares de Sedena, Semar y Guardia Nacional irán al Senado, pero no responderán preguntas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En medio de la polémica por la cancelación de la reunión del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, con las y los diputados para responder sobre el máximo hackeo en la historia de la institución, ahora la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado eliminó la participación de los titulares de la Sedena, Semar y Guardia Nacional como parte de la comparecencia del gabinete de seguridad.

Este martes, en la Jucopo, el bloque oficialista, –integrado por Morena y aliados del PT, PVEM y PES–, modificó el acuerdo previamente aprobado para que solo comparezca este miércoles 19 la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, pese a que estará acompañada por los otros funcionarios públicos.

El nuevo acuerdo blinda al secretario de la Defensa de cualquier pregunta incómoda de las y los senadores, al especificar en los transitorios que “exclusivamente” tendrá el uso de la palabra la secretaria de Seguridad.

“En el caso de la comparecencia de la Lic. Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, esta se llevará a cabo con el acompañamiento de los integrantes del gabinete de seguridad, teniendo uso de la palabra, exclusivamente, la titular de la SSPC”, dice el documento.

El acuerdo anterior, del 21 de septiembre de 2022, señalaba que se citaría a comparecencia, en el marco del análisis del informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de Rosa Icela Rodríguez: al general secretario de la Defensa Nacional; al secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán y al comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio.

Al respecto, Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, negó que se tratara de un “albazo”, como señaló el grupo parlamentario del PAN, y explicó que ocurrirá lo que históricamente ha ocurrido, que los secretarios de la Defensa y Marina solo acompañen a la secretaria de Seguridad, pero sin comparecer.

El también coordinador de la fracción parlamentaria de Morena dijo que modificaron el acuerdo porque en el primero se entendía que ellos (los secretarios de Defensa y Marina) también comparecerían y afirmó que no sería así, aunque así decía el documento.

“Se supondría, en una interpretación amplia, que ellos también tendrían que responder las interrogantes de senadoras y senadores. Por eso es que se modificó, para aclarar, exclusivamente en dos artículos, uno: que quien llevaba la voz cantante y la única que tenía la forma de responder, sería la secretaria de Seguridad Pública y Bienestar Ciudadano”, afirmó.

Monreal dijo que cuando los órganos de gobierno del Senado lo consideren, citarán a comparecer a los otros integrantes del gabinete de seguridad pública de manera individual.

Cuestionado sobre la pertinencia de que también comparezcan las Fuerzas Armadas al ser quienes tienen en sus manos la estrategia de seguridad, Monreal insistió en que podrán ser convocados en una fecha posterior.

Según Monreal, pese a que el acuerdo aprobado incluía claramente al general Sandoval, al almirante Ojeda y al comandante Bucio, no se busca evitar que comparezcan, “simplemente creemos que ahora es importante escuchar a la secretaria de Seguridad, que encabeza el Gabinete de Seguridad”.

Según el líder parlamentario morenista, ha tenido comunicación con el secretario de la Defensa y no se niega a comparecer eventualmente sobre el tema del hackeo masivo que sufrieron por parte del colectivo de hacktivistas Guacamaya.

De hecho, se comprometió a hablar con los secretarios, previo a la comparecencia de Rosa Icela Rodríguez, para comentarles las inquietudes que hay en la sociedad y en el Senado, como un órgano de control y contrapeso en la división de poderes, sobre el robo de millones de archivos y correos electrónicos de la Sedena.

Lo anterio, ocurre luego que Luis Crescencio Sandoval rechazó reunirse con integrantes de la colegisladora, argumentando, de acuerdo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que un diputado de Movimiento Ciudadano le había enviado una carta “irrespetuosa” en la que se negaba a que fueran los legisladores a la Sedena en lugar de que él acudiera a San Lázaro.

Sin embargo, el diputado de MC, Sergio Barrera, negó la acusación e hizo pública la carta en la que expresa lo siguiente:

“No puedo pasar la oportunidad para comentarle, con todo respeto, que la idea principal de esta reunión de trabajo fue generar un ejercicio abierto y de rendición de cuentas hacia los ciudadanos y no una reunión cerrada en las instalaciones de la Sedena, por lo que no puedo dejar de señalar que tanto un servidor como los que integramos la bancada naranja no estamos de acuerdo con el actual formato de dicha reunión”.