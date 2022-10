Tras rechazo del general Sandoval para explicar hackeo a Sedena, AMLO pide no darle "importancia"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador salió nuevamente en defensa del Ejército y minimizó que el general Luis Cresencio Sandoval, haya cancelado la comparecencia con diputados para explicar el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte de los hacktivistas de Guacamaya. "No le den importancia a eso", pidió el mandatario.

“Es la politiquería, no le den impotencia a eso, no es nota, no no no, no es nota. Nota es que el peso sea la moneda menos devaluada en el mundo. Eso sí es nota”, eludió.