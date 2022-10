"Alito” destaca “unión” de legisladores del PRI... sin la presencia de Ruiz Massieu y Osorio Chong

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presumió una reunión con legisladores del tricolor donde destacó la ausencia de los senadores Claudia Ruiz Massieu Salinas y Miguel Ángel Osorio Chong.

A través de redes sociales, Moreno Cárdenas difundió cuatro fotos y un mensaje:

“Muy contento de recibir en el @PRI_Nacional a miembros del @SenadoPRI y @GPPRIDiputados; tuvimos una gran reunión de trabajo en la que intercambiamos visiones y opiniones sobre la agenda legislativa en cada una de las Cámaras. ¡Unidos el PRI se fortalece!”, destacó “Alito” en su cuenta personal de Twitter.

Muy contento de recibir en el @PRI_Nacional a miembros del @SenadoPRI y @GPPRIDiputados; tuvimos una gran reunión de trabajo en la que intercambiamos visiones y opiniones sobre la agenda legislativa en cada una de las Cámaras. ¡Unidos el PRI se fortalece! uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/LzWBRJacuZ — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 19, 2022

La reunión que se realizó esta mañana en la sede nacional del tricolor, ubicada sobre avenida Insurgentes de esta ciudad, se dio una semana después de la aprobación de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de Seguridad Pública hasta 2028.

No obstante, la extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu Salinas y el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ambos durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y opositores a la iniciativa avalada por ambas cámaras del Congreso de la Unión, simplemente no acudieron a la reunión convocada por su dirigente nacional, Alejandro Moreno.

Ello después de que ayer concluyó el foro denominado Diálogos por México que, durante dos días, fue convertido en una pasarela de aspirantes a la candidatura presidencial del PRI donde los participantes, entre ellos, la sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari se enfocaron en el discurso de unidad y el fortalecimiento de alianzas para llegar juntos con el PAN, PRD y MC a las elecciones del 2023 y 2024.

Al respecto, el exgobernador de Hidalgo y actual coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong tampoco acudió a la cita donde se congregaron aspirantes, legisladores, alcaldes, gobernadores, exmandatarios y miembros de la dirigencia nacional y estatales del tricolor.