AMLO planea convivencia familiar en México al invitar a esposas de Joe Biden y Justin Trudeau

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de muy buena comunicación y muy afectuosa la llamada que tuvo con su homólogo estadunidense, Joe Biden, con quien abordó asuntos de migración, del fentanilo y las armas; además, aprovechó para invitar a México a la esposa del mandatario, Jill Tracy Jacobs, lo cual informó de una vez porque, afirmó, “siempre hay golondrinas en el alambre”.

La visita se dará en el marco de la cumbre de países de América del Norte, a finales de año. “Voy a cometer una indiscreción nada más porque aunque es por teléfono, siempre hay golondrinas en el alambre, invitamos también a la señora del presidente Biden, que es maestra y que lleva buena relación con mi esposa, Beatriz”.

Informó que invitarán a la esposa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, “para que además de tratar todos estos temas podamos tener una convivencia más familiar también”.

Durante la conferencia en Tamaulipas, López Obrador agradeció a Biden que haya “buenas relaciones” entre sus gobiernos y expuso que otro de los temas que abordaron es que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y en torno al asunto migratorio, celebró que se entreguen visas temporales a ciudadanos venezolanos y que se tenga el plan de hacer lo mismo con centroamericanos.

Él (Biden) está muy consciente de que debe haber migración por deseos de superación, por gusto, que no sea obligatoria, que no sea por falta de oportunidades en los lugares de origen, que no sea por falta de trabajo o por violencia, por eso estamos insistiendo en que se invierta en planes de desarrollo, México lo está haciendo y ayer se habló de este tema”, para lo cual la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tiene a su cargo los planes de inversión para Centroamérica.