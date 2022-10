AMLO presume que "la mañanera" tiene que ver con el periodismo ético y no con el chayote

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la conferencia matutina, conocida como "la mañanera", tiene que ver con el periodismo ético y no con el chayote, como se le conoce a la práctica de soborno que explica la relación entre los medios de comunicación y el gobierno.

Al ser cuestionado sobre el hackeó a la Sedena el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a minimizar el hecho y rechazó hablar sobre el tema, pero aseguró que “la mañanera” tiene que ver con el periodismo ético y no con el “chayote”. pic.twitter.com/F22ALMbtpB

"La mañanera es un diálogo circular de comunicación de muy buen nivel, no tiene que ver con la calumnia, no tiene que ver con la guerra con la guerra sucia, es el periodismo con imperativo ético, no tiene que ver con el coloquialmente conocido chayote, nada esto es otra cosa", aseguró el mandatario.