FGR lo aclarará: Zaldívar ante denuncia contra juez que absolvió a 120 implicados en caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, confió en que la Fiscalía General de la República (FGR) aclarará cualquier situación relacionada con la denuncia presentada por el gobierno federal contra el juez que absolvió a 120 investigados en el caso Ayotzinapa.

Recordó que en el año 2018 un tribunal Colegiado de Tamaulipas dictó una sentencia en la que declaró que la averiguación previa que realizó la Procuraduría General de la República (PGR), durante la administración de Jesús Murillo Karam, estaba viciada, por lo que prevé que el juez retomó estos criterios.

“Me parece que hay que tener en cuenta que hay una sentencia de un tribunal colegiado que están obligados a seguir todos los jueces federales donde, entre otras cosas, se dijo que todas las víctimas, buenos, los procesados habían sido torturados, que los testigos habían sido torturados, que los peritajes no eran imparciales, incluso se dice en esa sentencia que todo lo que hizo la Procuraduría estaba viciado porque al procurador de nombraba el presidente de la República. Entonces, ante ese escenario, sin prejuzgar sobre la sentencia del juez que no conozco, me parece que lo que el juez hizo fue acatar ese mandato”, dijo en conferencia de prensa.

“La denuncia penal no la conozco, yo tengo confianza en que la Fiscalía General de la República actuará conforme a derecho y que se resolverá y aclarará cualquier situación”, sostuvo.

Añadió que hasta el momento desconoce si la FGR inició carpeta de investigación derivada de la denuncia presentada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Proceso cuestionó al ministro presidente sobre si la legalidad de la investigación de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) se guía en las conclusiones de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (COVAJ) en este caso, conforme al mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Zaldívar señaló que corresponderá a los jueces analizar qué tanto de lo que hizo la COVAJ, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, puede ser incluido en los casos judiciales.

“La Comisión de la Verdad también viene en la sentencia del Colegiado, entonces esto le tocará a los jueces analizar qué tanto de lo que hizo esta Comisión de la Verdad puede ser justiciable o judicializable en un proceso”, dijo.