Por tercer día consecutivo AMLO se niega hablar del hackeo a la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Por tercera ocasión el presidente Andrés Manuel López Obrador evitó dar respuesta a la información que tiene en su poder la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que fue exhibida por el grupo de hackers Guacamaya y sin permitir que el titular de la institución, Luis Cresencio Sandoval, dé respuesta al planteamiento, afirmó que no contestará “para no hacer el caldo gordo”.

Aunque se trata de informes de la propia Sedena, sin que hasta el momento niegue que son reales, el presidente insistió en que se trata de una campaña desde fuera: “Como seguramente les costó mucho imagínense cuántos estrategas, asesores, expertos, y salió puque, ahí les dejo de tarea lo que significa puque, nada más Adán lo sabe, quisieran que siguiéramos hablando de eso, no, que se apliquen y que busquen otro asunto, ya eso no funcionó”, dijo.

En días anteriores, sí contestó sobre el asunto por temas de salud y de una nueva aerolínea que planea su gobierno, y que sería dada a la Secretaría de la Defensa Nacional, temas que surgieron también de la información obtenida mediante los correos hackeados por el grupo Guacamaya, hasta que se tocaron asuntos de colusión entre grupos del crimen y autoridades bajo su gobierno, como es el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cuando fue gobernador de Tabasco, como resultado de un informe del Centro Regional de Fusión de Inteligencia.

El mandatario indicó que “la mañanera pues es un diálogo circular, de comunicación, de muy buen nivel, no tiene que ver con la calumnia, no tiene que ver con la guerra sucia, es el periodismo como imperativo ético no tiene que ver con el coloquialmente conocido chayote, nada, esto es otra cosa, entonces para qué nos metemos en eso, cuando haya algo así que se apuren a buscar, ya les dije, no va a ser fácil”.

De nuevo regresó al tema de que fue objeto de investigación desde 1978, con Miguel Nazar Haro y enseguida enganchó la respuesta a que a él no le importa el dinero.

“He aprendido y es un consejo que yo puedo dar a seres queridos y amigos, también queridos, el que no hay que tener mucho apego ni al dinero ni al poder, entonces por ahí no es la cosa. Y además repetir, no todo el que tiene es malvado, hay gente que tiene un patrimonio que lo consiguió con esfuerzo y trabajo y de conformidad con la ley y merece respeto”, comentó.

También dijo que él no está en contra de la riqueza mal habida y de la corrupción que era el principal problema de México y que hay presupuesto para ayudar a los más pobres.

“Lo otro es politiquería, es querer engancharme en lo que traman mis adversarios los conservadores porque no todos ellos piensan, sino traman, están nada más, ni duermen viendo qué maldad van a hacer, son malos de malolandia, entonces por eso de vez en cuando vamos a contestar algo así, pero no vamos a manchar la mañanera y que se apuren a que si van a echar a andar un escándalo que tengan sustento”.

De nuevo pidió el video donde Carlos Loret de Mola anunció información de la Sedena que quedó pública por el hackeo de Guacamaya y que en un principio el presidente reconoció que la información dada es cierta.

“Ahí viene ahí viene ahí viene se va a caer el gobierno”, dijo el presidente, -¿Qué pasaba con esa información que tenía la Secretaría?, se le preguntó.