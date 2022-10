Video de supuestos marinos bailando en una fiesta de narcos se hace viral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Después de que se difundió un video donde dos supuestos marinos, vestidos con trajes tácticos, bailaban música de banda en una fiesta de presuntos miembros del Cártel de Sinaloa, la Secretaría de Marina (Semar) aclaró que son falsos elementos de la Marina, pues usan uniformes apócrifos.

Por otro lado, en su página de Facebook, Grupo Clasificado subió un clip donde aparecen los mismos hombres disfrazados de marinos bailando rodeados de los integrantes de la banda musical, quienes revisan sus celulares, mientras al fondo se escuchan gritos y ritmos de regional mexicano.

Mientras tanto, fuentes de la Semar señalaron que las dos personas que aparecen con uniformes donde se puede leer “Marina” no son elementos navales, pues su vestimenta no corresponde a la usada por marinos mexicanos.

Citadas por Aristegui Noticias, las fuentes consultadas explicaron que el equipo de los falsos marinos del video difiere de las características que tienen los uniformes de la Semar, tanto en diseños como en colores, botas, chalecos, entre otros.

Mencionó una búsqueda en fuentes abiertas de internet que le reveló que podría tratarse de uniformes similares a los usados por las fuerzas navales de Estados Unidos, los cuales se pueden conseguir en sitios de ventas por internet, como Amazon.

Las fuentes federales señalaron que las dos personas que usaban esos uniformes militares con la palabra “Marina” podrían haber incurrido en un delito, aunque, de manera oficial, no se ha abierto una carpeta de investigación por esos hechos.

En el video de apenas 21 segundos se aprecia a las dos personas portando uniformes camuflajeados en tonos verdes y portando armas largas, visores y equipo táctico con la leyenda “Marina”, similares a usados por las Fuerzas Armadas de varios países, pero no en México.

Los tonos del camuflaje no son idénticos a los usados por las fuerzas navales ni las botas ni los chalecos tácticos, “por lo que no existe duda de que se trata de uniformes apócrifos”, señaló Aristegui Noticias.

Agregó que el verde que se observa en el video es más obscuro del que portan los elementos navales, de acuerdo con fotografías de desfiles y actos oficiales.

“Pero, en términos generales, uniforme, botas y chalecos son muy diferentes a los nuestros”, indicaron las fuentes de la Semar.

En otro video, donde aparecen los mismos hombres, también se ve a otras personas armadas vestidas de negro con chalecos tácticos que dicen “Guardia Nacional”, que también son distintos a los que portan los elementos de esa corporación, que es un uniforme gris claro tipo camuflaje con equipo táctico y casco color gris claro. Hasta la tipografía es distinta.

#LoViral | uD83DuDE35 Captan en video a dos supuestos marinos bailando, con trajes tácticos, en una fiesta de presuntos miembros del Cártel de Sinaloa. uD83DuDC47



Cabe señalar que hasta el momento se desconoce dónde y cuándo fue grabado el video. pic.twitter.com/FfZPIlWKwK — Canal 6 Tv (@canal6tv) October 17, 2022

Fuentes consultadas por Infobae México confirmaron que no se trató de una narcofiesta y confirmaron que los sujetos que aparecen bailando no son marinos de la Semar, pues su uniforme no coincide con el oficial, sobre todo por las botas y los chalecos tácticos.

“Gracias a un rastreo en redes sociales se pudo determinar que la supuesta fiesta de narcos en realidad era parte de un video musical. Lo anterior se puede confirmar a través de dos fuentes: una modelo que participó en la grabación y el detrás de escenas que compartió el propio grupo en sus redes sociales”, indicó.

Los autores del material audiovisual son el Grupo Clasificado, quienes realizaban la grabación del video de su canción “Gente con Sombrero”.